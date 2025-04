Grofice, lisice i nova stranka 10. travnja! Gjenero o aferama i šansama za izbore

Uhićenje Mile Kekina i afera zemljišta u Istri, afera Hipodrom i drmanje stolice Tomislavu Tomaševiću, sapunanje daske Ivici Puljku pričom o pogodovanju samoproglašenoj grofici, osnivanje stranke "Pravi SDP" Ante Nobila na dan 10. travnja, povratak kninske kraljice Jose Plesić ex-Rimac - ovo je samo dio šušura koji miriši na predizbornu arenu u kojoj se ne biraju sredstva i oružja svake naravi.

Kome su afere i napuhivanje balona naštetile, kome donijele prednost te jesu li na horizontu velike promjene vlasti na lokalnoj razini, za Danas.hr komentirao je politički analitičar Davor Gjenero koji kaže - kampanja nije ništa prljavija nego što smo navikli, sad svatko povlači ono što ima protiv druge strane u kampanji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne čini mi se da je kampanja nešto posebno prljava, ali prljava kampanja je uvijek glupa za onoga tko joj pribjegava jer može privući neki tanak sloj birača, ali s takvom kampanjom uvijek više otjerate ljude", govori Gjenero.

Bitka za Zagreb

U Zagrebu se u areni prilično zagužvalo - različita istraživanja javnog mijenja daju prednost sadašnjem gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću (Možemo!) pred drugim kandidatima, ali ne toliki da bi odnio pobjedu već u prvom krugu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje, tko može najozbiljnije ugroziti Tomaševića i jesu li afere Hipodrom (i neizravno afera zemljišta Mile Kekina) naštetili njegovu rejtingu, Gjenero kaže da on ne vidi da bi mu se potpora zbog toga topila.

"Mislim da će on relativno jednostavno proći kroz dva izborna kruga. Ono što je vrlo vjerojatno jest da neće biti izabran u prvom krugu, ali da u drugi krug ulazi s velikom prednošću. Pitanje je, međutim, kako će se oblikovati arena u Gradskoj skupštini. On sigurno neće imati tako komotnu situaciju kao što je imao u ovom mandatu da ima samostalnu većinu uz samo dva glasa SDP-a", smatra Gjenero.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

To će za Tomaševića biti kasnije problem menadžeriranja te jačanju koalicije sa SDP-om, za koji smatra da će u idućem mandatu biti snažniji nego što je sada.

"I to ne zahvaljujući rastu te stranke u Gradu Zagrebu – jer, kao što znate, on (SDP op.a) ne postoji – nego zahvaljujući predizbornoj koaliciji. A ako to ne bude dovoljno za većinu, onda će imati vrlo velikih problema u stvaranju većine u Gradskoj skupštini", ističe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tri rivala protiv Tomaševića

Još ne vidi tko bi bio najveći Tomaševićev rival, navodi da bi po logici to trebao biti Mislav Herman, HDZ-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika.

No gotovo tradicionalno, HDZ se gotovo ne trudi osvajati Zagreb nego ga, reklo bi se, džentlmenski prepušta ljevici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Danas/Screenshot

"Opet, prema istraživanjima, glavna rivalka Tomaševiću je Marija Selak Raspudić. Opet, prema afinitetima dijela javnosti, to bi mogao biti i Davor Bernardić, koji okuplja centar i ljevicu protiv Tomaševića. Pritom, nažalost, ulazi u vrlo čudnu kombinaciju sa zagovornicima postkomunizma okupljenima oko Nobila, tako da je teško reći tko će biti taj koji će s njim trčati u drugi krug", ističe Gjenero.

Foto: RTL Danas

Nastavio je da bi HDZ-u ipak bilo važno da u drugi krug uđe Herman, ali da treba vidjeti hoće li uložiti dovoljno energije i novca u kampanju kako bi mu to osigurali.

Puljak s kamenom oko noge

Na jugu je situacija malo drugačija i splitski gradonačelnik Ivica Pulja (Centar), navodi Gjenero, ne stoji tako dobro kao Tomašević. Štoviše, smatra da stoji bitno lošije.

"Puljak razumije da mu je najveći i prvi izazov činjenica da do sada nitko u Splitu nije osvojio drugi mandat. U Zagrebu postoji tradicija da onaj tko trči iz velike kancelarije gradonačelnika, ima veliku prednost. U Splitu je tradicija da on ima kamen oko noge", ističe Gjenero.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Drugi problem Puljka je to što on doista ima nešto viši rejting od tri njegova relevantna protukandidata.

"Međutim, taj rejting je daleko ispod četrdeset posto, što bi mu onda eventualno moglo donijeti ili pobjedu u prvom krugu ili prednost za ulazak u drugi krug kakvu je imao na ponovljenim gradonačelničkim izborima na kojima je dobio sadašnji mandat. Ako i uspije biti reizabran, imat će ogroman problem u stvaranju većine. Nemoguće je najaviti tko će mu biti protukandidat u drugom krugu", kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tako ne ističe da bi najveći rival mogao biti povratnik Željko Kerum (HGS) ili HDZ-ov Tomislav Šuta ili Davor Matijević (zajednički kandidat SDP-a, Možemo! i Direkt-a).

Foto: Facebook

"Sve je jako problematično za njega", navodi Gjenero.

U Rijeci najzanimljivija borba

Naš sugovornik u priči oko lokalnih izbora posebno ističe Rijeku za koju kaže da je u njoj situacija najzanimljivija.

"Tu je izrazito slaba SDP-ova kandidatkinja Sandra Krpan, tu je i HDZ-ov kandidat Denis Vukorepa koji ima vjerojatnost ući u drugi krug, ali on iz svoje pozicije kao HDZ-ovac teško može doći do pedeset posto plus jedna glas u prvom krugu. Naravno, tu je i sadašnji gradonačelnik Marko Filipović koji ima veliku ambiciju i koji vrlo žestoko ide protiv svojih dojučerašnjih stranačkih (SDP-ovih) drugova. I na kraju, tu je sjajna kandidatkinja koja bi u drugom krugu sigurno pobijedila - ako uđe u drugi krug (i pitanje je hoće li ući u njega) - a to je Irena Rinčić, biologinja, dobro obrazovana, koja vodi najbolju kampanju na ovim lokalnim izborima u cijeloj Hrvatskoj. Žena je jedina jasno definirala svoju fokusnu skupinu kojoj se obraća – to je generacija milenijalaca i žena; ona razvija prijedloge javnih politika i vidi se da zna što su javne politike i da zna što bi htjela raditi kao gradonačelnica. Njezin domet kao prvi, drugi ili treći izbor je strašno širok - od centrističke HDZ-ove do liberala", ističe Gjenero.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nastavio je da je ona napravila dobru koaliciju s Unijom Kvarnera i nekim drugim "pristojnim" organizacijama. "Ali je potpuno neizvjesno hoće li ući u drugi krug i hoće li dobiti šansu da javne politike koje priprema doista i provede u naredne četiri godine", rekao je.

Ponavlja da je bitka za Rijeku trenutačno najinteresantnija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Županija bi bila isto zanimljiva da je Oleg Butković ušao u utrku za župana. Nije se odlučio za to. HDZ ima pristojnog kandidata, Alena Ružića, ali bez stvarnih šansi jer SDP ima lošeg kandidata koji će vjerojatno dobiti mandat. I tu je treći kandidat iz Unije Kvarnera, Nenad Pinezić, sjajni ekonomist koji ipak nema previše šansi!", zaključuje Gjenero.

Lokalni izbori održavaju se 18. svibnja 2025. godine kada će se birati općinski načelnici, gradonačelnici i župani te njihovi zamjenici.

POGLEDAJTE VIDEO Da su danas izbori, CRO Demoskop otkriva kako bi Hrvati glasali