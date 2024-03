Predsjednik SDP-a Peđa Grbin izjavio je u nedjelju u Šibeniku, gdje se sastao sa članovima SDP-a Šibenika i Šibensko-kninske županije, kako "Hrvatska ne može dalje sve dok HDZ-ova korupcijska hobotnica svoje krakove veže oko vrata naših sugrađana".

Tim se riječima Grbin na konferenciji za novinare zajedno s predsjednikom šibenskog SDP-a, Tončijem Restovićem, osvrnuo na novu medijsku objavu SMS prepiske iz mobitela Josipe Pleslić, (bivše Rimac) iz kojih je, kako navodi, vidljivo na koji je način "rušila" odluke, među ostalim, Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vjerojatno ste čitali nastavak sage o radosti i lipoti. To više nije samo priča o Turudiću i Josipi Rimac. To je priča o sustavnoj korupciji u hrvatskom društvu. Danas smo čitali o tome kako su se s predsjednikom Visokog upravnog suda dogovarale odluke u pojedinim predmetima", izjavio je šef SDP-a.

'Odlučuje se hoće li Hrvatska postati slična Srbiji'

Ustvrdio je da HDZ onemogućava Hrvatskoj i njenim građanima da napreduju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za Grbina je ovo "treća slika Hrvatske", dok su, kaže, prve dvije - ona koja se "bori floskulama i napada sve ostale i optužuje ih da su licemjeri, 234 puta obećava ono što nisu u međuvremenu ostvarili" i ona koja "govori o stvarnim problemima ljudi, o plaćama i mirovinama i kako ih povećati, vrtićima besplatnim za svu djecu".

"Zato su ovi izbori važni jer se na njima odlučuje hoće li Hrvatska ostati demokracija ili će postati zemlja slična Srbiji, a znamo što to znači za sve nas", poručio je Grbin iz Šibenika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Kada SDP dođe na vlast, radit će drugačije od onog što radi HDZ'

Predsjednik šibenskog SDP-a Restović komentirao je najavu predsjednika Vlade i HDZ-a Andreja Plenkovića, jučer u Šibeniku kako će konačno izgraditi brzu cestu Knin – Drniš – Šibenik, riječima: "Ako sam dobro izbrojao ovo je 234. put da netko iz HDZ-a obećava tu brzu cestu. Mogu samo reći, ako nas lažete, lažite nas nekim drugim stvarima", izjavio je Restović.

Podsjetio je na SDP-ov nacionalni plan da osiguraju besplatne vrtiće za svu djecu u Hrvatskoj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad SDP dođe na vlast, radit će drugačije od onog što radi HDZ. Što stavimo u program, to ćemo i ostvariti", rekao je šibenski SDP-ovac.

Napominje da novac za besplatne vrtiće za sve mogu izdvojiti iz državnog proračuna i da će ova demografska mjera pozitivno utjecati na roditelje, konkretno žene.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je samo jedan dio našeg programa. No kako to izgleda u političkoj stvarnosti je da kad mi govorimo o tome da želimo za svu djecu osigurati besplatne vrtiće, od HDZ-a je odgovor 'Niste imali dovoljno hrvatskih zastava na skupu'. Kad govorimo o tome da možemo osigurati svim umirovljenicima dostojnu mirovinu od koje se može normalno živjeti, njihov odgovor je 'Vi ste rusofili'. Kad govorimo da sve plaće treba povećavati u svim sektorima, ne samo u javnom sektoru, njihov odgovor je 'Vi niste dovoljno Hrvati'“, poručio je Grbin.

POGLEDAJTE VIDEO: Ima li nade za točkastu koaliciju? Grbin: 'Plenković neka kaže što god hoće, boji se'