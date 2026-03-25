'PRATITE INFORMACIJE'

Grad Zagreb zbog nevremena poslao upozorenje građanima: 'Kako bi se izbjegle ozljede...'

Ilustracija
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ako se ostvari prognoza DHMZ-a, iz Grada navode da je izgledno i zatvaranje Sljemenske ceste

25.3.2026.
22:40
danas.hr
Matija Habljak/PIXSELL
Grad Zagreb upozorio je građane na moguće opasne vremenske prilike u Zagrebu noćas i sutra.

Državni hidrometeorološki zavod najavio je snažan vjetar i obilne oborine na području Zagreba. 

"Stoga pozivamo građane na oprez i praćenje informacija od strane nadležnih službi, kako bi se izbjegle eventualne ozljede i štete na imovini zbog granja i predmeta nošenih vjetrom", rekli su iz Grada.

Ističu da su gradske službe u stanju pripravnosti ako bude potreba za intervencijama. Ako se ostvari prognoza DHMZ-a, navode da je izgledno i zatvaranje Sljemenske ceste. 

"Molimo građane da se prije izlaska iz svojih domova te prije odluke o putovanju informiraju o stanju u prometu i gradu općenito", poručili su. 

POGLEDAJTE VIDEO: Na snazi brojna upozorenja zbog velike promjene vremena: Meteorolog Ribarić otkrio što nas očekuje

Grad ZagrebDhmzNevrijeme
