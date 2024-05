Gordana Zec, čiju su sestru Aleksandru Zec te oca i majku 1991. godine odveli iz kuće u Zagrebu i ubili pripadnici hrvatskog MUP-a tzv. merčepovci, dala je intervju za srpski BBC u kojemu je ispričala što se dogodilo te noći kad je ostala bez gotovo cijele obitelji. Preživjeli su samo Gordana i njezin brat Dušan.

Za zločin nitko nije kažnjen, a počinila su ga petorica pripadnika pričuvnog sastava hrvatske policije. Priznali su zločin, ali nikada nisu osuđeni.

Gordanina obitelj živjela je u Hrvatskoj. Njezin je otac bio bogati zagrebački Srbin, a majka joj je bila Hrvatica. Ona je držala kafić, a otac je imao mesnicu na Dolcu.

U to su doba Aleksandra, Dušan i Gordana bili školarci. Aleksandra je bila najstarija, imala je 12, Dušan je imao deset, a Gordana osam godina. Te večeri u prosincu 1991. kad je Gordanina obitelj odvedena, imali su obiteljsku večeru i očekivali su goste, ali gosti nisu došli. Djeca i otac otišli su spavati, a majka je ostala u kuhinji.

"Prije ponoći je netko pozvonio, bila sam budna i osluškivala sam, čula sam galamu. Onda sam ustala, stala na vrata i tada sam posljednji put vidjela Aleksandru koja je stajala na vratima svoje sobe, pogledala me i samo otrčala niz stepenice", ispričala je Gordana.

Kobna noć za obitelj Zec

Rekla je da je u kuću došlo nekoliko ljudi u uniformi i odvelo oca. Gordana se sakrila uz ogradu na stepenicama unutar kuće i gledala što se događa. Istaknula je da su njezinog oca gurnuli te da je obukao džemper, izveli su ga bosoga van te dodala da je majka plakala. Napomenula je da su njezinom ocu vikali da je Srbin i četnik, majka je krenula za njim, ali su je vratili. Gordana je potrčala zagrliti oca, ali ju je majka zaustavila i rekla da će se uskoro vratiti.

Gordaninog je oca u dvorištu ubio 19-godišnji vojnik Siniša Rimac, a to je i priznao. Bosa i u pidžami, Gordana je istrčala iz kuće i vidjela da muškarci u uniformama odlaze bijelim kombijem. Unutra su bile Gordanina majka i sestra.

"Dotrčala sam do očevog tijela i nisam stala, samo sam prošla. Uplašila sam se zbog puno krvi i otišla do susjedove kuće", ispričala je i dodala da je preskočila visoku ogradu te joj je susjed otvorio vrata. Rekla mu je da joj je otac ubijen i da je brat još u kući, a susjed je onda otišao po njega i prekrio tijelo Gordaninog oca dekom.

Sljedećeg dana po djecu dolazi strina i krenuli su u potragu za Aleksandrom. Gordana je bila uvjerena da je njezina sestra negdje u blizini, ali muškarci u kombiju su Aleksandru i njezinu majku odveli na Sljeme, tamo ih vezali, ubili i zakopali u smetlište.

"Čovjek kako je stariji, misli da će biti lakše, a meni je, čini mi se, sve teže", rekla je Gordana.

Istaknula je da su više puta pljačkali njihovu obiteljsku kuću i prijetili im da napuste grad zbog čega su i majka i otac često bili zabrinuti.

Gordana i njezin brat Dušan 1992. napuštaju Zagreb i sele se u Banja Luku. Gordana je tada najviše strahovala za baku, bojala se da joj se nešto ne dogodi jer se ona brinula o njoj i Dušanu. Baka im je, istaknula je, u to vrijeme bila i otac i majka.

Zna se tko su ubojice

Za ubojstvo troje članova obitelji Zec smatraju se odgovornima Munib Suljić, Siniša Rimac, Nebojša Hodak, Igor Mikola i Snježana Živanović.

"Jedan od tih ubojica ostao mu je dužan (Gordaninom ocu) znatnu svotu novca i ideja im je bila da bi ga bilo dobro opljačkati", istaknuo je odvjetnik Anto Nobilo i dodao da se pljačka ipak otela kontroli, pa je došlo do niza ubojstava. Rekao je da su zaključili da je riječ o klasičnoj pljački. Optuženi su proveli pola godine u pritvoru, branili su se šutnjom, a u srpnju 1992. oslobađa ih okružni sud.

Gordana tek posljednjih nekoliko godina navrati u Zagreb, ali izbjegava posjećivati mjesta koja su za nju bila negativna. Istaknula je da ne misli da je hrvatsko društvo napredovalo i da još ima "gorak okus u ustima". Gordana i brat izbjegavali su tu temu tijekom odrastanja.

Foto: Zeljko Hladika/Pixsell Spomen-ploča obitelji Zec

"Bilo je na početku teško živjeti s tom slikom, kad to dijete vidi, pa potisneš, pa se to negdje vrati. Uvijek sam sebe tjerala da moram dalje i da to tako treba", rekla je Gorana i dodala da je "podigla zid oko sebe" i da ne da ljudima da ga probiju.

Gordana zaključuje da preskače obljetnice ovog događaja u medijima, ali da neprestano misli na svoju obitelj.

