Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo je predmet protiv predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Propitivat će ga jer je na utakmicu Hrvatske i Španjolske na Europskom prvenstvu u nogometu, državnim zrakoplovom poveo sina.

Jandroković se do sada nije oglašavao, već je najavio izjavu za medije u utorak. Vladinim avionom putovala su još tri ministra, a u Povjerenstvu kažu da je moguće da će slučaj proširiti na njih, ako se utvrde dodatne okolnosti tijekom postupka.

"Ne mislim nikoga niti napadati, niti braniti se, iznijet ću činjenice", kazao je Jandroković na početku.

"Jučer nakon objave Povjerenstva, dobio sam obavijest na mail bez potpisa tko je u ime Povjerenstva to poslao, gdje me informiraju da je otvoren taj postupak i da ne traže od mene očitovanje. Otprilike 50 minuta nakon toga izlazi prva vijest gdje glasnogovornica Povjerenstva govori da su odlučili o otvaranju postupka i tada kreće medijski hype gdje nisam se imao priliku očitovati. Stvoren je dojam u startu da sam napravio nešto što do sada nije bila praksa, da sam napravio nešto što nije u skladu s pravilima i praktički je već popodne stvoren dojam o mojoj krivnji", kazao je Jandroković dodajući da će zbog toga iznijeti cijelu kronologiju.

Tvrdi da je postupao identično praksi koja je bila na Svjetskom prvenstvu 2022. u Katru.

'Tako je bilo i u Katru'

"Prvo, dobio sam službeni poziv predsjednika UEFA-e da nazočim utakmicama Eura. Taj poziv dobili su i predsjednik Republike i premijer, kao i predsjednik Sabor. Radi se o praksi gdje međunarodne federacije pozove političke predstavnike zemlje koja igra utakmicu da dođu i gledaju je. Uz poziv koji je išao prema meni, protokol Vlade dobio je od HNS-a ili UEFA-e da je 8 mjesta namijenjeno izaslanstvu Hrvatske. Dakle, klasična situacija iz Katara", smatra on.

Kazao je da njegovo postupanje nije odudaralo od prakse koja je vrijedila zadnjih 30-ak godina vezano za službeni avion u Hrvatskoj.

"Drugo, službeni avion. Od vremena Franje Tuđmana, preko Ivice Račana, Ive Sanadera, Jadranke Kosor, Zorana Milanovića, Andreja Plenkovića, svaki put se na ovakva događanja išlo službenim avionom. Nema iznimke i moje postupanje nije odudaralo od onoga što se događalo u proteklih 30-ak godina - službeni avion koristio se u takve svrhe temeljem odluke premijera i predstojnika ureda koji odobravaju službeni zrakoplov za službene svrhe. Ovo je bila službena svrha. Nisam spomenuo da smo dan ranije bili na otvaranju izložbe u organizaciji HTZ-a gdje su bili i ministar Tonči Glavina i državni tajnik koji bi ionako išli na tu izložbu, pa je i to dio sveukupne priče vezane za Berlin", poručio je.

Jandroković govori da su na Svjetsko prvenstvo u Katru i predsjednik Republike, premijer pa i ja on predsjednik Sabora, išli u društvu s članovima svoje obitelji. "I to nije izazvalo nikakav interes Povjerenstva niti su otvorili bilo kakav postupak niti dali bilo kakve smjernice da to nije u redu i da treba mijenjati praksu. Držeći se toga što je bilo u Katru, postupio sam na identičan način. I u najavi odlaska stavio sam da uz mene ide i moj mlađi sin koji je maloljetan.

Jučer me iznenadilo, nakon što je Povjerenstvo otvorilo predmet, da dio medija piše kao da je to nešto novo. Kao da sam ga incognito stavio u avion i da se to nikad prije nije događalo", pravda se Jandroković ponavljajući da je postupio identično onome kako se radilo u Katru.

'Koja je to logika?'

Jandroković bi, tvrdi, volio da predsjednica Povjerenstva kaže kako je moguće da otvara postupak protiv jednog dužnosnika koji je postupio identično kao i drugi prije njega protiv kojih nisu pokrenuti postupci. Znači li to da će nakon što je otvoren postupak protiv mene, biti otvoreni postupci i protiv drugih? Moje je mišljenje da za to nema razloga. Ali koja je to logika, ako je to do jučer bilo u redu, a danas nije u redu? Koji su to standardi – da se jedni standardi primjenjuju na predsjednika Sabora, a drugi na predsjednika Vlade i Republike? Moje je postupanje identično”, ustrajan je Jandroković koji kaže da je doveden u neugodnu situaciju.

Novinari su ga pitali kako je odlučeno tko će biti "osmero sretnika"koja će ići na utakmicu.

"Evo, već je u startu 'osam sretnika'. I ja sam navijač, no političar ima svoje neugodne dužnosti, ali i ugodne kao što je bila ova. Ne bježim od toga, nije to bila žrtva. Išli smo rado tamo. Išli smo po pravilima i postupanju kakva su bila do nedavno. Pogledajte Katar i vidjet ćete da su i tamo bila izaslanstva, nema nijednog drugačijeg elementa ovdje. Tada nije bilo ništa sporno. Povjerenstvo nije vidjelo ništa sporno 2022. Ja se držim tih okolnosti, prijavim sina da ide i odjednom se stvori dojam da sam radio nešto mimo pravila, zloupotrebljavao nešto. Vrlo neugodna situacija".

Kaže da se ne osjeća žrtvom i da bi htio da se pokrene postupak. "Onda ću se braniti, ali u tom postupku ćemo onda tražiti da se utvrde kriteriji po kojima Povjerenstvo radi. Ima li tu neke pristranosti ili nekih osobnih razloga, ne znam", poručuje.

Novinare je zanimalo zašto onda nije poveo i drugog sina.

"Zato što je uvijek dosad išao jedan član obitelji. Ako je ta praksa bila u redu u Katru… U najavi sam stavio da u Berlin ide moj mlađi član, uvjeren da radim po pravilima. Da je bilo sporno, skrivao bih. Držao sam se dosadašnje prakse.

Ponovio je da ne razumije razloge Povjerenstva koje je otvorilo postupak protiv njega, a ne drugih. "Ne treba otvoriti postupak protiv drugih, ali ako je otvorilo protiv mene, treba i protiv njih", kaže. Podsjeća na pravilnik u kojem stoji da se vladinim avionom mogu voziti i ostali, osim dužnosnika, uz odobrenje premijera i predstojnika njegova ureda.

"Sve je čisto, zaista ne razumijem koji su motivi i razlozi da se otvori postupak protiv mene, a ne protiv drugih", smatra.

Tvrdi da je troškove noćenja za sina platio sam. "Meni pripada soba, a razliku za sina - dakle doručak i onaj fee sam platio sam. Imam račun", ističe.

Zaključio je da ne zna hoće li itko iz Sabora ili Vlade ići na sutrašnju utakmicu s Albanijom. "Premijer je najavio odlazak na utakmicu u ponedjeljak, spominjao je u najavi suprugu", poručio je Jandroković.