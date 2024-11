Jandroković frapiran nakon uhićenja Beroša: 'Neshvatljivo mi je da se tako nešto događalo'

Predsjednik hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je da je na ovaj dan 18. studenoga vjerojatno najveća identifikacija svih Hrvata i Hrvatica sa stradanjem Grada Vukovara - simbolom hrvatske patnje i slobode. Rekao je da trebamo inzistirati da se tih dana sjećamo zauvijek i da mladi shvate što se tih dana događalo.

"Mnogo je onih koji bi to htjeli izmijeniti istinu o Domovinskom ratu. Važno je da mladi razumiju da je Hrvatska teško došla do svoje slobode i da je palo puno ljudskih života. Bilo je puno nesreće, patnje stradanja. Moramo se prisjetiti svih tih ljudi i zahvaliti svim braniteljima koji su dali soje živote za slobodu", rekao je Jandroković. Dodao je da Vukovar nadilazi političke i stranačke borbe i da treba biti bez tenzija. Kratko je odgovorio i na pitanje o bivšem ministru Viliju Berošu.

"Zaista je nevjerojatno i užasno to čitati. Neshvatljivo mi je da se tako nešto događalo. Vidjet ćemo što će donijeti idući dani, ali ovo nitko nije mogao očekivati", rekao je Jandroković.

Kazao da će o Beroševoj sudbini u HDZ-u odlučiti stranačka tijela. Rekao je da to nije ključno pitanje, već kako se to uopće moglo dogoditi i kako nekome na toj poziciji padne na pamet činiti takve stvari.

"Stranka je to osudila. Mislim da je to jedinstven stav svih da je to potpuno neprihvatljivo i nedopustivo. Osuđujemo svakoga tko koristi javnu poziciju za osobni probitak. Treba nastaviti s borbom protiv korupcije. Hrvatska s tim ima problem, ali svi oni koji su na javnim funkcijama i dužnostima trebaju na to ukazivati i protiv toga se boriti. Trebamo jačati institucije i dati im podršku da sve raščiste do kraja", rekao je Jandroković. Komentirao je i sukob nadležnosti između USKOK-a i EPPO-a.

"Vidjet ćemo. Slušao sam i odvjetnike, očito je da tu postoji dijelovi koji se tiču državnog proračuna koji je oštećen. U splitskom slučaju je nešto manje povezano s europskim sredstvima, ali tu je korupcija bila samo u pokušaju", rekao je Jandroković.

Božinović kaže da ne zna gdje su Petrači

"Očuvano je sjećanje na žrtvu Vukovara i sve više ljudi dolazi na današnji dan u Vukovar i Škabrnju. Sve je više mladih što me posebno veseli. Vukovar nije samo grad on je simbol obrane, zajedništva i budućnosti", rekao je Božinović.

Na upit novinara rekao je da ne zna gdje su Petrači. Dodao je da policija kao i u svakom slučaju u postupcima koje vode Državna odvjetništva provodi sve u koordinaciji s njima na temelju njihovih naloga.

"Sukob nadležnosti je stvar koja je između sva tužiteljstva. Znamo da je ta situacija predviđena i europskom direktivom i našim zakonom kojim je ta direktiva prenesena u hrvatsko zakonodavstvo. To nije stvar ni Vlade, ni ministarstava. Ja o tome ne mogu govoriti jer mi nisu poznate sve činjenice", rekao je Božinović. Na pitanje našeg novinara jesu li Petrači imali dojavu pa su sada nedostupni ponovio je da ne zna ništa o tome.

"O tome sigurno ne mogu govoriti s obzirom na to da sve što se događa spada u dio procesa koji je tajan. Sve o procesu znaju oni koji u njemu sudjeluju", rekao je. Poruke koje su procurile u javnost nije želio komentirati. Izravno nije želio odgovoriti ni na pitanje treba li Beroš biti izbačen iz stranke.

"Tu postoji procedura koja je jasna, naravno da postoji i nešto što se zove presumpcija nevinosti međutim u ovom trenutku se čini da su te optužbe vrlo ozbiljne", kaže Božinović.

Osvrnuo se i na potpise koje je oporba skupila za opoziv Vlade.

"Oni potpisuju zahtjeve, traže da Vlada padne to je zadaća svake oporbe. Ono što mi radimo je da upravljamo, podižemo standarde građana i borimo se protiv korupcije. Ova Vlada je osnažila neovisnost svih institucija. One rade i tumače sve ono što se događa s tim Vlada nema nikakve veze", zaključio je.

