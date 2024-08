Frizerka podignula cijene za nekoliko centi, opalili joj kaznu. Sad je pobijedila na sudu

Frizerka Sabina Samarždija iz zagrebačkog salona "Sabina", koja je zbog minimalnog povećanja cijena nakon uvođenja eura dobila ogromnu kaznu, pravomoćno je oslobođena optužbe.

Državni inspektori kaznili su je nakon što je cijene usluga podignula za tek nekoliko centi. Bojanje i frizura kratke kose poskupjele su sa 150 kuna (19.91 eura) na 20 eura (150.69) kuna, što je ukupno devet centi više. Žensko šišanje poskupjelo je s 50 kuna (6.64 eura) na sedam eura (52.74 kune), odnosno za 36 centi. Stigle su joj dvije kazne u ukupnom iznosu od gotovo 3300 eura.

Rezultatom presude frizerka se pohvalila na svojem Facebook profilu.

"Konačno mogu reći to je to. Gotovo. Zahvaljujem Visoko prekršajnom sudu što je potvrdio odluku Općinskog suda. Žalba Državnog inspektorata je bila neosnovana ali legitimno pravo koje su iskoristili. Žao mi je svih kolega koji su u strahu reagirali tako sto su kaznu platili. Meni to nije bila niti jednom pomisao, iako je strah bio velik. Dobiti 3300 € kaznu na početku godine, značilo je za moj posao trajno zatvaranje, ne samo zbog financijskih razloga nego i motivacijskih. Kako nastaviti raditi dalje, ako si uništen na samo početku godine?!", napisala je frizerka na Facebooku.

Frizerka je ranije za RTL Direkt izjavila da se ne osjeća pohlepno. "Pravo slobode tržišta mi svi stvarno imamo", rekla je vlasnica frizerskog salona te dodala kako nije platila kaznu nego je iskoristila svoje pravo na prigovor jer u ovoj situaciji se ne smatra krivom.

