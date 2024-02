Dan nakon izjave francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da bi Francuska slala vojnike u Ukrajinu pokušava se spustiti lopta na zemlju i francuska strana pojašnjava da bi to bilo neborbenog karaktera, kao što su misije razminiravanja ili podrška kibernetičke sigurnosti.

Od svega su se distancirale i Njemačka, Češka i Poljska koje su navele da ne misle slati vojnike na istok Europe, a ako je suditi prema riječima hrvatskog europarlamentarca Predraga Freda Matića, o Macronovoj nes(p)retnoj izjavi danas se u Strasbourgu ne daje previše važnosti i to nije glavna politička tema naprosto zato što se njegova izjava doživljava - neozbiljnom.

Ipak, nespretnost ili nesretnost, Kremlj je reagirao vrlo oštro i rekao da bi to bio izravan sukob Rusije i NATO-a.

"Slanje njihove vojske u Ukrajinu vodilo bi doslovno u Treći svjetski rat. I da, bio bi to direktan sukob NATO-a s Rusijom. Iako danas ništa nije isključeno i svašta se događa, ali njegova izjava nije bila glavna tema u Strasbourgu", kaže nam Fred Matić.

Macronova izjava čak je povod za šale među europskim političarima, ali pitanje je zašto bi on išao takvo što govoriti.

"Rekao bih da je to izjava koju daju ljudi koji možda pate čak od kompleksa manje vrijednosti. To vidimo kod Putina i drugih ljudi koji žele biti zabilježeni u povijesti kao najveće 'face'. No iza toga (rata op.a) ne stoji ništa osim smrti i patnje, razaranja drugih ljudi. Vidim da Francuzi sad nastoje ispraviti Macronovu budalaštinu, ispeglati to", kaže Fred Matić.

Ovaj veteran Domovinskog rata nastavio je da samo neodgovorni političari govore da je rat neodgodiv i neizbježan te da se uvijek nađe razlog za rat."Tako je bilo i kod nas kada nečija djeca nisu bila dobra za rat, nego su išli na fakultet i kad sam ja bio dobar za rat te mog oca nije dopala privatizacija neke tvornice. Ti koji zazivaju rat ne šalju svoju djecu na bojište nego tuđu", oštar je Matić.

'Tisuću dana pregovaranja bolje nego dan ratovanja'

Dodaje da svi oni koji vode rat ne znaju da "nakon svake kiše dolazi sunce", pa se tako nakon ratovanja mora pregovarati. "Ali zašto prvo treba poginuti toliko ljudi? Treba uvijek sjesti za stol, oružje treba zašutjeti, to vrijedi i za rat u Gazi. Tisuću dana pregovaranja uvijek je bolje nego jedan dan ratovanja", kaže Fred Matić.

