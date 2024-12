Primorac na završnom skupu u Splitu, zjevnule poluprazne tribine - on poručio: 'Spasili smo Hajduk'

Danas se u Splitu održao završni predizborni skup predsjedničkog kandidata HDZ-a Dragana Primorca i to u - polupraznoj dvorani.

Skup je bio u maloj dvorani na Gripama čije su tribine ostale napola ispunjene, a tek kasnije su se popunile s nešto više ljudi. Čini se da nije pomoglo ni to što je stigao i premijer te predsjednik HDZ-a Andrej Plenković koji je zaradio čak jači pljesak od Primorca. Na komentar da je dvorana poluprazna, moglo se čuti obrazloženje "da je to zbog kiše".

Skupom u Splitu zaokružio je Primorac svoju kampanju uoči predstojećih izbora te je ponovio osnove svog predizbornog programa.

"Moje srce Splita kuca za pobjedu! I na današnji dan iz moga Splita šaljem poruku: krećemo u pobjedu, a Milanović postaje prošlost", rekao je u govoru Primorac.

Iz publike su vikali: "Pobjeda, pobjeda!"

Foto: Danas.hr

Nastavio je: "Uvijek sam sanjao svoj hrvatski san. Tako je bilo i prvi put, kada smo ranih 90-ih godina, unatoč svemu, u gradu Splitu prvi put identificirali skeletne ostatke koristeći DNA tehnologiju. Tada smo mijenjali sve ono što je do tada bilo poznato u Domovinskom ratu. Na temelju tih rezultata svjedočili smo istinu u Kongresu, Senatu i Haagu: Domovinski rat bio je obrambeni, sveti i pobjednički. U mome Splitu sanjao sam Hrvatsku znanja, inovacija i tehnologija."

Foto: Ivo Čagalje/Pixsell

Rekao je i da su ljudi s njegova skupa "spasili" Hajduk.

"Ovdje je Ivica Šurjak, a tu je i Ante. Sjećaš se tih dana kad smo bili sami, a trebalo je spašavati hrvatski sport. Pokrenuli smo Zakon o sportu i ono što je meni emotivno važno, a to je cijeli hrvatski sport. U tom trenutku smo dali ruku i naš Hajduk spasili od stečaja. Ova ekipa koja sjedi ovdje, koja je zajedno ovdje," rekao je Primorac.

Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

Osvrnuo se i na Domovinski rat i rekao da je do sad eshumirano 5248 osoba. I dalje 1788 vodi kao nestali. "To su naša braća, nečiji sinovi, nečija djeca, bake i djede. To je sveta obveza da napravimo sve da se zadnja žrtva identificira i na tom putu neću odustati bez obzira tko stajao s druge strane, dragi prijatelji", rekao je i poslao poruku Srbiji rekavši da susjedima treba dati potporu na putu prema EU kad ispune sve uvjete, ali da će tražiti da se otvore arhivi kako bi došli do podataka svake masovne grobnice u kojima su i Hrvati.

"Ako to ne naprave u suradnji s Vladom, zakočit ću njihov put u EU", rekao je.

