Ujutro sunčanije, nerijetko i vedro, tek rijetko po gorskim kotlinama ili uz obale rijeka na zapadu uz kratkotrajnu maglu. Vjetar na kopnu slab, a na moru slaba do umjerena bura i tramontana, u Velebitskom kanalu prolazno pojačana. U unutrašnjosti jutro malo svježije, od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva, a uz more i na otocima toplo ponegdje i vrlo toplo, između 23 i 25 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj prolazno uz više oblaka, ali ostaje djelomice sunčano. Moguće je sporadično malo kiše ili kakav kraći grmljavinski pljusak, nešto izglednije sjevernije od Zagreba. Bez značajnijeg vjetra, a temperatura slična, oko 28-29 Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu tek mjestimice umjeren razvoj oblaka, većinom na zapadu, a zadržat će se uglavnom suho. Sjeverozapadni vjetar uglavnom slab, a temperatura bez veće promjene ili za nijansu samo viša. Bit će oko 30 stupnjeva, dakle vrlo toplo, vruće i sparno.

U Dalmaciji ostaje sunčano, na obali i otocima često i vedro. Podjednako vruće, od 31 do 34 stupnjeva, ali prolazno uz umjeren, ponegdje na otvorenome i pojačan maestral.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ali se očekuje razvoj oblaka u unutrašnjosti Istre te u riječkom zaleđu, ali tek rijetko je moguć i kakav kraći pljusak. Bura prolazno slabi i okreće ponegdje na sjeverozapadnjak, a bit će malo toplije, odnosno u gorju vrlo toplo, uz more vruće.

U NOVOM TJEDNU NA KOPNU

U unutrašnjosti idućih dana prevladavajuće sunčano i postupno sve toplije, ali se prolazno više oblaka očekuje u ponedjeljak i moguće četvrtak uz lokalno moguć i kakav popodnevni pljusak. Do srijede uobičajeno vruće ljetne prilike, a onda ta dnevna vrućina i sparina sve neugodnija.

U NOVOM TJEDNU NA MORU

Na Jadranu i uz njega pretežno sunčano, suho i vruće, kako za produženi blagdanski vikend tako i u danima nakon toga. Prave su to ljetne prilike, ujutro burin, danju maestral. Od utorka noći često vrlo tople, a dani vrući i vrlo vrući.

