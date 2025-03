Europa novim partnerstvima potiče inovacije u području materijala, tekstila i fotonapona

Europska komisija je poduzela ključan korak u unapređenju europskog tehnološkog vodstva i ciljeva održivosti stvaranjem triju novih europskih partnerstava za napredne materijale, tekstil i fotonaponske sustave.

Ta će partnerstva, uspostavljena u okviru programa Obzor Europa, potaknuti rast, održivost i otpornost te pridonijeti snažnoj, uključivoj i globalno konkurentnoj Europi.

"Budućnost Europe ovisi o njezinoj sposobnosti za inovacije i rast. Poticanjem javno-privatne suradnje u novim i transformativnim sektorima putem tih novih partnerstava potičemo napredak u ključnim područjima kao što su napredni materijali, solarna energija i tekstil. Naš put prema tehnološkom suverenitetu je jasan: moramo preobraziti Europu u globalnu digitalnu i inovacijsku silu uz istodobno smanjenje ovisnosti o uvezenim tehnologijama", kaže Henna Virkkunen, izvršna potpredsjednica za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju.

Europsko partnerstvo za inovacije u području fotonaponskih sustava

Njime će se ojačati položaj Europe u globalnoj fotonaponskoj industriji i poduprijeti prelazak na energiju iz obnovljivih izvora, posebno solarnu energiju, kako je navedeno u europskom zelenom planu, planu REPowerEU i Direktivi o energiji iz obnovljivih izvora iz 2023. Njime će se povećati europski kapaciteti za proizvodnju fotonaponskih proizvoda, razviti otporniji lanac vrijednosti u EU-u i smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima suradnjom u cijelom lancu vrijednosti fotonaponskih proizvoda. Komisija i privatni partneri planiraju od 2025. do 2030. svaki uložiti do 240 milijuna eura u partnerstvo.

Europsko partnerstvo za tekstil budućnosti

Potaknut će preobrazbu tekstilne industrije prema održivosti i kružnosti, u skladu sa Strategijom EU-a za održive i kružne tekstilne proizvode. Inicijativom će se potaknuti digitalne inovacije i novi poslovni modeli u tom sektoru te povećati strateška autonomija Europe. Istodobno će pomoći da industrija ostane konkurentna, otporna i održiva na globalnom tržištu koje se brzo mijenja. Komisija i privatni partneri planiraju od 2025. do 2030. svaki uložiti do 30 milijuna eura u to partnerstvo.

Europsko partnerstvo za inovativne napredne materijale za EU

U skladu s Komunikacijom o naprednim materijalima za vodeći položaj industrije ojačat će tehnološku suverenost i industrijsku konkurentnost u području naprednih materijala. Partnerstvo će odgovoriti na industrijske potrebe i ubrzati dizajn, razvoj i industrijsku primjenu sigurnih i održivih naprednih materijala i povezanih tehnologija prikladnih za kružno gospodarstvo. Komisija i privatni partneri planiraju do 2030. svaki uložiti do 250 milijuna eura u to partnerstvo.

