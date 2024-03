Nakon što je USKOK uputio dopis Uredu europskog Javnog tužitelja (EPPO) u kojem traže pravomoćno rješenje o provođenju istrage te sudske odluke vezane za pitanje nadležnosti oko slučaja Geodetskog fakulteta, upitali smo EPPO hoće li poslati dokumentaciju vezanu uz tu aferu USKOK-u.

Također, pitali smo ih i jesu li dobili dopis USKOK-a.

U svom odgovoru iz EPPO-a su odgovorili: "Možemo potvrditi da smo dobili dopis USKOK-a. U ovoj fazi nemamo daljnjih komentara i ne planiramo unaprijed objaviti svoj odgovor."

Podsjetimo,riječ je o istrazi EPPO koju je pokrenuo protiv 29 hrvatskih državljana (koji su uhićeni upravo na zahtjev EPPO-a) te jednog trgovačkog društva, zbog sumnje na subvencijsku prijevaru i zlouporabu u postupku javne nabave na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

