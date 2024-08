"Decidirano odbijam medijske tvrdnje da sam na bilo koji način prijetio vatrogascima i zahtijevao da jedna cisterna stoji pred našom kućom", rekao je Nediljko Dujić u priopćenju za medije nakon optužbi da je vatrogascima koji gase požar htio uzeti cisternu i parkirati je u svoje dvorište. "Ovim putem želim još jednom zahvaliti svima koji su pomogli da se naše kuće obrane te da već poprilična šteta ne bude još veća", dodao je.

Županijski vatrogasni zapovjednik Darku Dukić komentirao je ovu tvrdnju za RTL-ove kamere. Naša je reporterka Petra Mlačić Vučemilović Jurić Dukića pitala je li možda postojala naredba da se Dujićeva kuća ne gasi.

"To ne postoji. U trenutku kada se to događalo i kada je bila vaša izjava, zapovjednik sektora u tom dijelu Ićeva imao je vatrogasne snage i vozila. Jedno se vozilo nalazilo poviše njegove kuće. Nije istina ono što se spominje, da je uzeo vozilo i da je to vozilo parkirao u svoje dvorište. Nije dovezao cisternu. Cisterna je tamo bila ranije. U svemu ovome moramo biti pribrane glave. Na terenu je 195 vatrogasaca, tako je bilo i jučer i prekjučer. Veliki broj civila, vatra je ulazila u stambena naselja. Nema histerije i moramo se ponašati smireno. Nema emocija. Najvažnije spasiti ono što možemo na terenu i spasiti sve ljudske živote, što smo i uspjeli", istaknuo je Dukić.

Dukić je zahvalio svim vatrogascima i civilima koji su se uključili u akciju gašenja požara. Pojasnio je i što se točno događalo na terenu dok je trajao skandal sa suprugom i kćeri HDZ-ova šefa Hrvatskih šuma, koje su vrijeđale vatrogasce, psovale ih i nazivale nakazama.

"Od samog početka požara koji je krenuo par stotina metara od vaše izjave, kada su se vatrogasci uključili u gašenje, mi ovaj dio radimo krajnje profesionalno. Od prvog štićenja objekata, od samog Ićeva, Bratiškovaca, Plastova, Sladića, Dubravica, kasnije Rupa i kompletnog prstena gdje ide prema naselju Kakanj, mi radimo krajnje profesionalno i ne gledamo čija je koja kuća", rekao je Dukić.

