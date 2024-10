Odzvonilo' duhanskom dimu u Saboru? 'Primjetim li da netko puši odmah ću ga prijaviti'

Na novoj lokaciji Hrvatskog sabora, koju zastupnici koriste od rujna, definitivno je 'odzvonilo' duhanskom dimu, odnosno pušenju u svim zatvorenim prostorima i prostorijama, neovisno o tome koriste li ih zastupnici, službenici ili novinari.

Potvrdili su to Hini iz Sabora nakon što je zastupnica Marijana Puljak (Centar) nedavno pozvala da se poštuje zakon o zabrani pušenja i da se ne ponovi praksa iz 'starog' Sabora u kojemu se "neometano pušilo po klubovima zastupnika“.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Možemo potvrditi kako je na novoj lokaciji Hrvatskog sabora u sklopu HVU "dr. Franjo Tuđman“ u skladu s propisima zabranjeno pušenje u svim zatvorenim prostorima i prostorijama, neovisno o tome tko se njima služi (dužnosnici, službenici, novinari)“, poručili su iz Sabora.

Naveli su i kako će pušači, kojih ima i među zastupnicima, i službenicima i novinarima, ipak moći zadovoljiti svoju potrebu za duhanskim dimom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pušenje je dopušteno na otvorenom, odnosno u odvojenim prostorima zgrade, kao što su lođe s prirodnim dotokom zraka“, odgovorili su iz Sabora.

Puljak: Primijetim li da netko puši, spremana sam prijaviti nadležnima

Najavom da se više u Saboru neće moći pušiti, zadovoljna je zastupnica Puljak koja kaže da je u saborskoj zgradi na Trgu svetog Marka, pune tri godine tolerirala činjenicu da se pušilo po pojedinim klubovima zastupnika, ali i u sobama u kojima su boravili novinari.

"Moja je greška što sam to tolerirala“, priznaje i objašnjava kako se nije htjela zamjeriti kolegama pušačima i kako im je na pomirljiv način davala do znanja da to nije prihvatljivo i u skladu sa zakonom, ali da time nije postigla ništa.

"Pred kraj saziva je stvarno bilo previše toga i stoga sam u novom sazivu i Saboru pozvala da Sabor poštuje i provodi zakon koji je donio“, navodi zastupnica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kaže i kako na novoj saborskoj lokacije nije vidjela da itko puši u zatvorenom, "svi izađu na balkone, koji su na svakom katu".

Puljak je odlučna u nakani da prostor Sabora bude mjesto nulte tolerancije na pušenje. "Ako primijetim da netko puši, spremna sam prijaviti nadležnim tijelima“, poručila je zastupnica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Vrludanje hodnicima, pad niz stepenice i salve uvreda: E baš tako je izgledao prvi dan Sabora