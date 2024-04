Dubrovačko njorgalo osvrnuo se na svečani dolazak borbenih zrakoplova Rafale, objasnivši u komentaru zašto je ponosan na to. Iako se ne smatra militaristom, tvrdi da su takva oružja nužna u današnje vrijeme gdje caruju svakakvi luđaci na visokim pozicijama koji ugrožavaju budućnost naše djece, piše Dubrovački dnevnik.

"Nisam niti desničar niti ljevičar. Toliko o zadnjim izborima. I gade mi se sve ove predizborne i postizborne trgovine.

Kad se pogledam u ogledalo, najbliže bi sebe opisao kao emocionalnog nacionalistu. Ali ne onog koji bi mrzio bilo koga 'sa druge strane'. Nego onog koji bi volio gledat svoja posla i razvit takvu državu na taj način da nikad nikome ne padne na pamet posegnut za bilo čime što je naše. Stvorit takvu državu kojoj je bolje bit prijatelj i da ti niti slučajno ne padne na pamet dirnut u nju.

Koja je inače svrha sve što je ovaj narod uradio zadnjih tridesetak godina nakon što su nas poubijali, popalili, porušili i opljačkali? Jesmo li sve ovo obnovili da bi opet jednom slično doživjeli u budućnosti? Zaluđene i napaljene glave treba ohladiti, što prije i što jasnije.

U mojemu zadnjem tekstu spomenuo sam banalan primjer da nitko nikad nije pomislio na ulici izazivat Mikea Tysona jer je znao što ga gebira. E, pa to je ono što bi ja htio da mi dosegnemo. Zato, sa neskrivenim ponosom danas na svim nacionalnim portalima gledam kako na Pleso slijeće prvih šest borbenih avional Rafale, a slijedit će ih uskoro još šest. Najavljuju se i Black Hawk helikopteri, ali i druga oprema koja bi sve usijane glave trebala odvratit od ludih zamisli.

Neki od čitatelja će možda kazat da sam militarist. Nisam! Ali, nakon što sam veliki dio godina svojega života pratio politička kretanja u cijelom svijetu, u jednom trenutku sam bio uvjeren da je ljudski rod konačno prigrlio humanost, poštovanje ljudskog života, pomaganje i ljudskost. Sve se to u zadnjih par godina rasplinulo. Kako vidimo, nažalost, luđaci oko nas su sve prisutniji i zauzimaju sve više i sve značajnije pozicije. I to one pozicije koje izravno mogu ugrozit našu djecu i sve ono što smo postigli.

Nažalost, takvi 'organizmi' ili 'humanoidi' ne mogu shvatiti gdje im je mjesto osim ako se ne boje i mi im to trebamo priuštit. U nadi da će ta njihova tradicija uništavanja i pljačke jednog dana genetski iščeznut. Nisam siguran u takav rasplet, ali takva politika će barem našoj djeci i unucima osigurat miran život i prosperitet.

Naravno da bi bilo bolje da su soldi koje je cijeli ovaj narod potrošio na borbene avione ili helikoptere ili ostalu vojnu tehniku potrošeni na nešto drugo, ali bojim se da bi se tako izvrgnuli najnižim strastima onih koji nam ne žele dobro.

Zato, barem dok se 'luđaci' ne dozovu pameti, od svega srca pozdravimo naše nove borbene zrakoplove. Preporučimo nadležnima da ih malo provozaju i do nas na jugu Lijepe naše, da ih i mi vidimo. A, da ih vide i oni kojima nije drago da čuvaju naše nebo", piše Dubrovačko njorgalo, javlja Dubrovački dnevnik.

