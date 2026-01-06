Dubrovački SDP traži od Vlade slanje protestne note Srbiji: 'Dubrovnik nije zaboravio'

Dubrovački SDP od Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih i europskih poslova zahtijevaju slanje protestne note Republici Srbiji zbog izjave Aleksandra Vučića da “Srbija nikada nikoga nije napala”, piše Dubrovački dnevnik.

Priopćenje:

"Zašto Mato Franković šuti dok Aleksandar Vučić ponovno pljuje po dostojanstvu Domovinskog rata i vrijeđa sve hrvatske branitelje izjavom da “Srbija nikada nikoga nije napadala”?

To je otvoreno negiranje agresije, negiranje granatiranja hrvatskih gradova i vrijeđanje žrtava, i to iz grada iz kojeg se Dubrovnik granatirao i napadao. A šutnja Mata Frankovića posebno je porazna. Ali, nažalost, ne iznenađuje.

Isti taj Mato Franković ugostio je svog prijatelja Aleksandra Vučića, političkog nasljednika Šešeljeve ideologije, čovjeka koji je devedesetih huškao na rat, a danas ga relativizira i briše iz povijesti.

Kada je trebalo primati goste, smiješiti se i fotografirati,moglo se, sada kada treba jasno reći istinu o Domovinskom ratu, sada se šuti.

Zato ovdje jasno tražim: Od Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih i europskih poslova zahtijevam slanje protestne note Republici Srbiji zbog izjave Aleksandra Vučića da “Srbija nikada nikoga nije napala”.

Bez obzira na kontekst, ta izjava predstavlja negiranje agresije na Hrvatsku, vrijeđanje žrtava Domovinskog rata, opasan povijesni revizionizam koji ne smije ostati bez službene reakcije. Dubrovnik nije zaboravio", stoji u priopćenju dubrovačkog SDP-a koji potpisuje Anita Bonačić Obradović.

