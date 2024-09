Napustila korporativni svijet i posvetila se problemima vagine: 'Recimo to na glas!'

Izgradila se u poslovnom svijetu, bila je tipičan prototip čelične lady koja je uspjela rušiti stereotipne ograde. Penjala se po stepenicama korporativnog svijeta, držala čelne pozicije u najvećim svjetskim kompanijama, zaradila titulu managerice u autoindustriji, a onda je u zrelim godinama napravila snažan zaokret i posvetila se posve neočekivanom poslu.



Iz svijeta guma i korporacija posvetila se njoj - gospođi vagini. Hrabro je počela rušiti tabue i otvoreno govoriti o temi koja muči mnoge žene. Ali o tome se "ne priča na glas", to "nije tema među partnerima", čak nije ni tema za prijateljice, a rijetko se otvara čak i u ordinacijama.



Dubravka Mandić iz Osijeka prije nekoliko godina pokrenula je liniju kozmetičkih proizvoda posvećenih ženskoj njezi, intimnim dijelovima tijela i tabu temama. Hrabro i inovativno, pionirski se probija, još uvijek se susreće s ogradama, stupovima srama i problemima o kojima mnogi nemaju hrabrosti otvoreno progovoriti.

"Recimo to na glas - suhoća vagine! Pogađa mnoge. Žena rodi pa kad kihne - popiški se, uđe dramatično u menopauzu pa je zbog suhoće počnu žuljati gaćice, prestanu se baviti sportom, prestanu voziti bicikl. Kad krene žuljati, žena stisne zube i nekako se nosi. Idemo dalje - žena završi na kemoterapiji, a u nizu nuspojava na koje su je upozorili, nitko ne spomene da će se dogoditi i promjene vezane za vlažnost vagine", sasvim otvoreno progovara Dubravka Mandić.



Ova Osječanka s velikom se strašću posvetila intimnoj njezi i problemima žena, nudeći inovativne proizvode koji nisu bili uobičajeni na našem tržištu. U ovu, doslovno, avanturu života krenula je kad je odlučila napraviti zaokret u vlastitom životu.

Živjela u Parizu i rekla - dosta!

"Živjela sam u Parizu, radila dan i noć, često putovala i shvatila da živim na 2,5 kilometra od Louvrea, a nisam imala vremena obići ga cijelog. Mučilo me što sam bila angažirana cijeli dan, 24 sata dnevno. Poslovna putovanja, osjećaj da nisam uz dijete. Nisam imala vremena ni za što. Dala sam otkaz, poželjela putovati, vidjeti Berlin i Amsterdam - pa i jesam. Htjela sam pauzu od posla i uzela sam je", ispričala nam je.



Ni ne znajući, tada je počela njezina nova avantura. S obzirom na to da je izvadila štitnjaču, počela je gotovo studiozno proučavati prirodne preparate koji joj mogu pomoći. Usput je nailazila i na sadržaje vezane za žensko zdravlje, a vidici su se polako otvarali.



"Usput sam nailazila na tekstove o biljkama koje se tradicionalno koriste u Aziji za oporavak žena nakon poroda. Tamo je žensko zdravlje važna tema, važna za fizički i psihički oporavak žene. Putovala sam i na Tajland, gdje se na tu temu gleda potpuno drugačije. Shvatila sam da je kozmetika za intimne dijelove nešto što ženama treba. Zar tijekom starenja koža ne gubi kolagen i elastičnost? Evo istine - to se događa i s vaginalnim stijenkama koje se ulaskom u menopauzu ili zbog pada estrogena polako stanjuju pa postaju krhke i tanke poput papira. Gube elastičnost, gube sposobnost podmazivanja i postepeno se suše. Rodnica kojoj nedostaje lubrikacija mijenja svoj pH i podložnija je vaginozama i vaginalnim infekcijama. Za razliku od recimo valunga, koje se s vremenom ublažavaju, vaginalna suhoća kojoj je uzrok pad estrogena, ima tendenciju pogoršavanja i neće proći sama od sebe, a mi žene, nažalost, odlučujemo 'izdržati'. Spremne smo ignorirati te simptome i čekati dokle god možemo prije nego potražimo pomoć", govori Dubravka Mandić.



Uz znanje koje je skupila o biljkama koje blagotvorno djeluju na žensko zdravlje te uz ljubav prema fitoterapiji koju joj je usadila majka (i koja ju je naučila kako sama smućkati kremu za lice kod kuće), odvažila se na avanturu.

"Svoje ideje podijelila sam s magistricom procesnog inženjerstva, bilo je puno isprobavanja, dodavanja i oduzimanja dok nismo dobile savršenu formulu. Gel smo testirale u Poljskoj i rezultati su bili sjajni! Grupa žena svakodnevno je, pod nadzorom ginekologa, koristila moj gel i nakon 28 dana, kod 80 posto njih bilo je vidljivo poboljšanje tonusa i elastičnosti vaginalnih stijenki, dok je svih 100 posto potvrdilo da je gel potaknuo prirodno vlaženje", tvrdi Dubravka Mandić.

Reklama 'od usta do usta'

Njezin najpoznatiji proizvod, vaginalni gel imena VaGel koji potiče prirodno vlaženje i zdravlje rodnice, postao je omiljeni proizvod koji se reklamira od usta do usta.



"Teško je proizvode čak i reklamirati. Čim netko spomene vaginu, ide zabrana", smije se Dubravka Mandić.



Ipak, njezini proizvodi nalaze put do žena. "U pravilu su to žene iz regije ili s naših područja, ali koje žive u drugim zemljama. Svoje proizvode šaljem do Irske i Luksemburga, ali i bliže, u Austriju i Njemačku. Takve kozmetike ima i među poznatim brendovima, onima koji su dovoljno hrabri. Druge zemlje su veće i otvorenije prema ovim problemima, tržište je veće", govori nam.



Ali ne posustaje, pogonsko gorivo najviše joj daju poruke i pisma žena.



Ako se i otvori u društvu, najčešće se o tome govori na šaljiv način, a ne ozbiljno, kao savjet ili preporuka za rješenje.

"Imala sam puno interakcija sa ženama koje su probale moje proizvode. Bilo je tu dirljivih pisama i riječi. Shvatila sam da sam mnogim ženama jedina osoba s kojom o tome razgovaraju. Često dobijem lijepe poruke kroz koje sam naučila da o ovome treba razgovarati i da žene žele pričati o tome ako imaju ispred sebe nekoga tko želi otvoriti temu i tko ih ne osuđuje kao da nešto nije u redu s njima. No, promjene kroz koje žene prolaze često doživljavaju kao gubitak dijela sebe, dijela svoje ženstvenosti. Svaka priča jedne žene daje mi snage i potvrđuje da je ono što radim važno. Žene koje pate zbog suhoće rodnice javljaju mi se jer moraju prestati s fizičkim aktivnostima poput sporta ili biciklizma zbog iritacije i boli. Neke od njih ne mogu imati normalne intimne odnose nakon kemoterapije. Znate li što to znači za ženu? To narušava i odnos s partnerom", govori nam Dubravka Mandić.



Dodaje, njezin gel ne potiče samo vlažnost rodnice, nego i prokrvljenost. "Ova kozmetika čuva tonus stijenki koje tijekom godina postaju sve suše, sve tanje i krhkije. Nisam se obogatila na svojem proizvodu, ali ni nakon 3,5 godine nisam se umorila. Kad pomislim da sam pomogla samo jednoj ženi - to mi daje snage za dalje jer znam da radim dobru stvar", kaže nam Dubravka Mandić.



Iako njezine proizvode imaju u ljekarnama i preko online trgovina, kaže - iduće godine planira pojačati prodaju van Hrvatske, računajući da je o nekim temama i problemima ipak lakše govoriti vani.



