EVO ŠTO SE DOGAĐA /

Drama u Areni! Evakuirani ljudi, odjekivale sirene - stižu nam snimke!

Drama u Areni! Evakuirani ljudi, odjekivale sirene - stižu nam snimke!
Foto: Rtl

Policija je dojavu zaprimila oko 18.10 sati

28.11.2025.
18:33
Franka KopilašKatarina Dimitrijević Hrnjkaš
Rtl
Čitatelj nam šalje video na kojem se vidi evakuacija ljudi iz trgovačkog centra u Areni u Zagrebu.

Na snimkama se čuju kako odjekuju sirene, a ljudi u automobilima napuštaju centar. 

Zagrebačka policija potvrdila je za net.hr da su dojavu zaprimili oko 18.10 sati. Vatrogasci su na terenu i gase požar. Nema ljudskih žrtava. 

Do Arene je stigao veliki broj vatrogasaca, a neslužbeno doznajemo da se zapalio otpad u garaži trgovačkog centra. 

Drama u Areni! Evakuirani ljudi, odjekivale sirene - stižu nam snimke!
Foto: Net.hr

Čitateljica iz Arene nam javlja da je požar već pod kontrolom i kako trgovački centar radi opet normalno. 

Drama u Areni! Evakuirani ljudi, odjekivale sirene - stižu nam snimke!
Foto: Net.hr
Drama u Areni! Evakuirani ljudi, odjekivale sirene - stižu nam snimke!
Foto: Net.hr

Uskoro više...

EVO ŠTO SE DOGAĐA /
Drama u Areni! Evakuirani ljudi, odjekivale sirene - stižu nam snimke!