Drama u Areni! Evakuirani ljudi, odjekivale sirene - stižu nam snimke!

Čitatelj nam šalje video na kojem se vidi evakuacija ljudi iz trgovačkog centra u Areni u Zagrebu.

Na snimkama se čuju kako odjekuju sirene, a ljudi u automobilima napuštaju centar.

Zagrebačka policija potvrdila je za net.hr da su dojavu zaprimili oko 18.10 sati. Vatrogasci su na terenu i gase požar. Nema ljudskih žrtava.

Do Arene je stigao veliki broj vatrogasaca, a neslužbeno doznajemo da se zapalio otpad u garaži trgovačkog centra.

Foto: Net.hr

Čitateljica iz Arene nam javlja da je požar već pod kontrolom i kako trgovački centar radi opet normalno.

Foto: Net.hr

Foto: Net.hr

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Uskoro više...