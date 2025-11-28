Drama u Areni! Evakuirani ljudi, odjekivale sirene - stižu nam snimke!

JAKE RIJEČI /
Policija je dojavu zaprimila oko 18.10 sati
Čitatelj nam šalje video na kojem se vidi evakuacija ljudi iz trgovačkog centra u Areni u Zagrebu.
Na snimkama se čuju kako odjekuju sirene, a ljudi u automobilima napuštaju centar.
Zagrebačka policija potvrdila je za net.hr da su dojavu zaprimili oko 18.10 sati. Vatrogasci su na terenu i gase požar. Nema ljudskih žrtava.
Do Arene je stigao veliki broj vatrogasaca, a neslužbeno doznajemo da se zapalio otpad u garaži trgovačkog centra.
Čitateljica iz Arene nam javlja da je požar već pod kontrolom i kako trgovački centar radi opet normalno.
