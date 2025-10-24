'Dosje Jarak' osvojio prestižnu nagradu SoMo Borac: Preko videopoziva javio se i sam Andrija

Nova sezona 'Dosjea Jarak' ponovno je otvorila ključne neriješene slučajeve hrvatske povijesti s ciljem da se potaknu institucije na djelovanje i spriječi zaborav. Pod vodstvom Andrije Jarka projekt je od početka zamišljen kao digital-first ekskluziva na Voyo platformi. Bez TV emitiranja, serijal je postao simbol novog poglavlja dokumentarnog storytellinga u Hrvatskoj, gdje digital i streaming nose društvenu promjenu, a to dokazuje i prestižna digitalna nagrada SoMo Borac koju smo sada osvojili u kategoriji Best Storytelling.

Okupljenima se putem videopoziva javio i Andrija Jarak. Pozvao je sve da nakon dodjele požure na platformu Voyo i pogledaju 'Dosje Jarak'. "Bit će vam to jedna lijepa priča za laku noć", našalio se.

'Dosje Jarak' dokazao je da dokumentarac može živjeti isključivo digitalno. Na Voyu je privukao lavinu gledatelja, što dokazuje i prva epizoda nove sezone 'Zver', dok su RTL-ovi portali i društvene mreže stvorili val rasprava, dijeljenja i komentara. Kratki rezovi i emotivne ispovijesti oblikovali su sadržaj koji je širio doseg, a TikTok je prvi put donio teme hrvatske povijesti mlađoj publici kroz formate koje prati svakodnevno.

Najvažniji rezultat ipak je institucionalni – nakon epizode o Srđanu Mlađanu podignuta je optužnica, čime je projekt ostvario stvarnu društvenu promjenu.

Kombinacija snažnog novinarskog imena, emotivnog storytellinga i inovativne digitalne strategije stvorila je efekt koji je teško ignorirati: 'Dosje Jarak' nije samo serijal na platformi Voyo, nego i projekt koji je pokrenuo društvenu promjenu.

Čestitamo autorskom timu 'Dosjea Jarak' - Andriji Jarku, Dariju Todoroviću i Marijani Čikić.

