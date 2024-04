Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje Zdravku Mamiću i ostalim optuženima za nezakonito izvlačenje 19,1 milijuna eura iz Dinama.

U ponedjeljak je svjedočio bivši Dinamov igrač Dino Drpić.

"Primao sam pozajmice od Dinama, one su vraćene mojim transferom u Karlsruhe. Radilo se o 580.000 eura", istaknuo je Drpić na sudu.

Sve je dogovarao s Mamićem

Rekao je da je potpisao više dokumenata te da mu je Mamić prezentirao da ih mora potpisati da bi se taj novac opravdao. Novac je dobio u nekoliko navarata, a sveukupno se radilo o 580.000 eura, što je u jednom trenutku bilo zbrojeno. "Meni je prezentirano na način da mi Dinamo daje kredit", naveo je Drpić.

Sve je dogovarao osobno sa Zdravkom Mamićem, rekao je na sudu. "Taj novac mi je osobno davao Zdravko, a onda je ispalo da je to bio Dinamov novac", napomenuo je.

"Taj novac sam otplatio transferom. Trebao sam otići bez odštete jer sam prethodno izbačen iz momčadi", ispričao je Drpić. Na kraju su Zoran i Zdravko Mamić ipak rekli da mora biti odštete, a Zdravko mu je navodno rekao da "Dinamo na njemu mora nešto i zaraditi". Na kraju je plaćena odšteta 1.050.000,00 eura.

Novac mu je trebao jer je imao problema s kamatarima, naveo je Drpić na sudu. Dogovor oko novca je pao intervencijom Josipa Kužea "da se riješim tih ljudi kako bih se mogao koncentrirati na nogomet".

U papirima koje je potpisao bilo je navedeno da mu novac posuđuje Dinamo.

'Mamić me jurio dvije godine...'

Drpić je odgovorio i na pitanja vezano uz ugovor o zastupanju.

"Kada sam došao u Dinamo, Mamić me dvije godine jurio da potpišem ugovor s njime za period od 1999. do 2001. Sjećam se što mi je nudio. Auto i 1000 maraka mjesečno, a ja bih njemu morao davati 30 posto svih svojih primanja dok traje ugovor. Tata mi nije dao da potpišem takav ugovor", rekao je Drpić.

Istaknuo je da su na takav ugovor pristali mnogi, a za primjer je naveo Jerka Leku, Darija Zahoru, Ivana Turinu.

Na pitanje je li Mamić bio zastupnik nekih igrača i nakon 2001. kada je imao funkcije u klubu, Drpić je odgovorio pozitivno. Bio je upitan i za Luku Modrića. "U startu vjerojatno ne, kasnije ne znam", rekao je.

Propali posao zbog 'guzice na naslovnici'

Drpić je komentirao i transfer u Bešiktaš. Rekao je da ga je Mamić nazvao i rekao da će ga u Istanbulu dočekati puno novinara.

"Ta dva tjedna našeg boravka u Antaliji Zdravko Mamić je tražio od mene da mi u tom transferu bude menadžer Mario Mamić. Tražio je za to i 30 posto od svih mojih primanja. Moj tadašnji suigrač Tomo Šokota je u to vrijeme pozvao svog menadžera, koji je doletio u Antaliju i trebao dogovoriti neke moje uvjete, jer su se uprave dogovorile za odštetu", ispričao je.

Istaknuo je da nije želio pristati da mu Mario bude menadžer. "Drugi dan je moja guzica bila na naslovnici novina i cijeli posao propada", rekao je. U Bešiktaš je na kraju otišao Gordon Schildenfeld, a njegov menadžer je bio Mario Mamić, naveo je Dino Drpić na suđenju.

Odvjetnik Marija Mamića istaknuo je kako je sporna fotografija bila javno dostupna.

"Meni je taj transfer bio jako važan", rekao je Drpić i dodao da u to vrijeme nije više imao problema s kockanjem.

"Imao sam sa Zdravkom dogovor da me pusti za milijun eura, ali cifra je samo rasla, pa mi je njihov predstavnik jednom prilikom rekao da ovaj moj predsjednik nije normalan, da svaki put podiže cijenu transfera, pa je to naraslo do tri milijuna, što su oni i dalje bili spremni platiti", istaknuo je Drpić.

Branitelji Mamića su uložili primjedbu na dio Drpićeva iskaza da nije primio gotovinu od Zdravka Mamića, iako je potpisao potvrde koje su mu prezentirane.

