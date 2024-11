Denis Avdagić o HIMARS-u: 'To je poruka 'ne dirajte nas' i trešnja na torti'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je danas da nabava osam raketnih sustava HIMARS predstavlja strateški pomak u opremanju i modernizaciji Hrvatske vojske.

"To će napraviti razliku u sposobnostima naše raketne obrane. To su sustavi dalekog dometa, vrlo precizni. Hrvatska je četvrta europska zemlja koja će imati taj najmoderniji sustav", kazao je Božinović. Dodao je da to potvrđuje kakvo povjerenje uživaju Hrvatska i njezine oružane snage među saveznicima, pogotovo SAD-om, a da je namjena HIMARS-a prije svega odvratiti potencijalnog agresora na Hrvatsku."Hrvatska vojska jedna od najmodernijih u Europi".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić u razgovoru za danas.hr potvrđuje da će ovaj moćni raketni sustav prije svega imati ulogu slanja poruke "ne dirajte nas" i komentirao koji su čak ekonomski razlozi zašto je dobar odluka da Hrvatska ojača svoju obrambenu i ratnu sposobnost čak u pogledu ekonomije i demografije.

'GameChanger na bojnom polju'

"Iako nisam stručnjak za oružje, očiglednos se radi o oružju koje se u modernom ratovanju pokazalo kao 'GameChanger', oružje koje mijenja pravila igre na bojnom polju. Nema sumnje da se radi o vrhunskoj tehnologiji, nečemu najboljem u tom segmentu artiljerijskog raketnog sustava. Pogotovo kad se uzmu u obzir aspekti punog raketnog potencijala ili dometa, koji može doseći i do 500 kilometara, što daje jasnu perspektivu koliko ovo oružje može biti ključno, ne samo kao posjedovanje moderne tehnologije, već primarno kao sredstvo odvraćanja i poruka 'ne diraj me'", rekao nam je Avdagić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nastavlja da su mogućnosti korištenja HIMARS-a impresivne, usporedivo s onime što smo u zrakoplovnom smislu postigli nabavkom Rafalea.

Foto: Profimedia M142 HIMARS američke vojske iz baterije, 5. bojne, 3. pukovnije poljskog topništva, 1. operativne jedinice za više domena, provodi obuku na poligonu Pohakuloa, Havaji, 7. studenog 2022.

"Uz naprednije Bayraktare, bespilotne letjelice, vidimo da je potpisana i suradnja s jednim od hrvatskih proizvođača dronova, što će s manjim dronovima dodatno upotpuniti buduće varijante Bayraktara ili drugih letjelica. Sve to zajedno pokazuje da smo se doista drastično pomakli u smjeru modernizacije i zamjene istočne tehnologije zapadnom unutar Hrvatskih oružanih snaga", navodi Avdagić.

Vojni invetar regije: 'Srbija u nečemu ima komparativnu prednost'

Kada govori o naoružanju u kontekstu regije i "vojnom inventaru" te više nego očitom pokazivanju mišića, naročito u odnosu Hrvatske i Srbije, na pitanje tko je "jači", odgovara: "Usporedba je posve neprimjerena zato što Srbija nije članica NATO-a i Hrvatska je potpuno druga kategorija u odnosu na Srbiju prvo zbog te činjenice. Osim toga, kao članica EU, već smo stavili 'šlag na tortu', a sada imamo i 'trešnjicu na vrhu' s HIMARS-om."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Najvažnije je spriječiti rat'

Nastavlja dalje da Hrvatska i Srbija nisu usporedive ni ekonomski, pa ni po kreditnom rejtingu navodeći da su to ključne stavke kad se treba zadužiti i nešto kupiti. "Hrvatska je u tim aspektima znatno bolja. Tehnički gledano kako stoje snage u pogledu naoružanja - to je pitanje za vojne analitičare, ali moj je dojam da Hrvatska nema ono što Srbija ima – domaću proizvodnju. Nećemo govoriti o samodostatnosti jer su se i oni okrenuli kupnji bespilotnih letjelica i sustava protuzračne obrane, ali Srbija ima komparativnu prednost u proizvodnji artiljerijskih projektila, što je značajno u modernim uvjetima ratovanja. To je i jedna od stvari koje Ukrajini kronično nedostaju, osim opskrbe protuzračnom obranom", upozorava Avdagić.

Ipak, o ovo temi kaže da je najvažnije uvijek spriječiti rat i da o HIMARS-u treba govoriti kao o sustavu koje treba djelovati odvraćajuće. "Da bilo tko razmisli dva puta prije nego što odluči naći se na suprotnoj strani. Bez obzira imamo li stvarnu prijetnju ili ne, važno je da se građani osjećaju sigurno i da se ne boje. Pričamo o problemima, izazovima i opasnostima, ali osiguravamo se vojskom kako bi građani bili zaštićeni. To je važno i za ekonomiju, jer investitori procjenjuju je li zemlja sigurna. Također, važno je i u demografskom smislu jer ljudi razmišljaju hoće li imati djecu u zemlji koja nije dovoljno sigurna", govori naš sugovornik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podcrtava da se takve stvari često zanemaruju kad se daju izjave da je "bolje novac uložiti u nešto drugo - ne oružje".

POGLEDAJTE VIDEO Vraća li se konjica u policiju? Dabro pojasnio detalje plana: 'Razgovarao sam s Božinovićem'