Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović održao je konferenciju za medije nakon stravičnog zločina koji se jutros dogodio u Daruvaru. Pomahnitali muškarac upao je u dom za starije i nemoćne i ubio šesterp ljudi dok je troje teško ozlijedio. Radi se o umirovljenom vojnom policajcu koji je između ostalih ubio i vlastitu majku.

Božinović je pohvalio reakciju policije koja je ubojicu vrlo brzo uhitila, odmah po dojavi.

"Mogu samo reći da se radi o umirovljeniku koji je mirovinu stekao u Ministarstvu obrane", rekao je Božinović.

Na pitanje novinara kako se dogodi da od osobe nagrađivane u Domovinskom radu se dođe do masovnog ubojice rekao je da on to ne bi povezivao jer su brojni bili u Domovinskom ratu.

"Radi se o pripadniku HV-a, policije, nikome nije u interesu da javnosti šaljemo takvu sliku kakvu sugerira vaše pitanje", rekao je Božinović. Dodao je da ne zna da je nagrađivan u Domovinskom ratu.

U ovom trenutku se vodi pretraga doma osumnjičenoga, mislim da tu nema odvjetnika jer nije zakonski ni nužan, ali što se tiče ispitivanja bit će prisutan i odvjetnik. ne znam hoće li to biti po službenoj dužnosti ili će ga osumnjičeni sam angažirati, rekao je Božinović.

