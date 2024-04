Stigao je dan kada nikome ne treba ništa vjerovati! Ako vas je netko već stigao nasamariti, vjerojatno niste gledali na kalendar i zaboravili ste da je "prvi april". Svake godine na ovaj datum, koji je proglašen Međunarodnim danom šale, tradicionalno jedni drugima pokušavamo podvaliti foru ili nekoga nasamariti.

Iako se ne zna točno podrijetlo običaja koji se u svijetu zove "April Fool's", povjesničari pretpostavljaju da slične podvale datiraju iz 1564. godine kada je Francuska s julijanskog kalendara prešla na gregorijanski čime je početak godine pomaknut s 1. travnja na 1. siječnja. Ljudi koji su sporo dolazili do vijesti ili nisu prepoznali da se pomaknuo početak nove godine, postali su predmet šale i čitavu su ih godinu nazivali "travanjskim ludama".

Velika berba špageta

Kroz godine, u "prodavanje" prvoaprilskih šala uključili su se i mediji, a jedna od najvećih prvoaprilskih podvala bila je "maslo" BBC-a koji je 1957. nasamario gotovo osam milijuna gledatelja lažnim prilogom o berbi špageta. Objavio je da su švicarski seljaci te godine imali rekordni urod špageta zahvaljujući blagoj zimi i nestanku insekata koji napadaju ovu vrstu tjestenine. BBC je otišao korak dalje pa je pokazao snimke ljudi koji beru tjesteninu s drveća.

Digitalni Big Ben

Dva desetljeća kasnije, za prvi april 1980. BBC je objavio vijest kako će Big Ben, ogromni sat i popularna turistička atrakcija u Londonu, biti digitaliziran i nazvan "Digitalni Dave" kako bi taj grad išao u korak s vremenom. Očekivano, objava je izazvala lavinu reakcija publike koja je užarila telefone ovog medija. Ogorčena publika zvala je reakciju kako bi iskazala svoje nezadovoljstvo "skandaloznim" potezom i uništavanjem kulturne baštine. Japanska podružnica BBC-a objavila je da će se dijelovi sata pokloniti prvoj četvorici slušatelja koji se jave. Jedan japanski pomorac na brodu negdje u Atlantiku je nasjeo i odmah se javio na oglas.

Pronađeno tijelo čudovišta iz Loch Nessa

Britanci su si kroz godine dali dosta truda, a u nizu njihovih podvala našlo se mjesto i za čudovište iz Loch Nessa. Brojni su svjetski mediji 1972. objavili da je pronađeno tijelo popularne Nessie. U pozadini je to bilo djelo Flamengo Park zoološkog čiji su se djelatnici htjeli našaliti s kolegama te su montirali cijelu priču Fotografija koju su objavili mediji nastala je dan ranije, a umjesto najtraženijeg čudovišta Nessie, na njoj je bila vrsta nalik morskog tuljana. Voditelj odjela za edukaciju u zoološkom John Shieldes drugi je dan priznao podvalu. Zaradio je čak i prijavu, no oslobođen je optužbi.

Promijenjena vrijednost Pija

U travanjskom izdanju novina New Mexicans for Science and Reason, 1998. objavljen je članak u kojem se tvrdi da je vlast u saveznoj američkoj državi Alabami izglasala promjenu vrijednosti matematičke konstantne Pi prema kojoj bi ona iz 3,14159 bila promijenjena u "biblijsku vrijednost" 3,0. Članak je ubrzo završio na internetu nakon čega se svijetom proširio brzinom munje. Uprava središta Alabame počela su dobivati pisma u kojima su se matematičari i fizičari žalili na tu odluku. Inače, originalnu objavu napisao je fizičar Mark Boslough kako bi upozorio na namjere zakonodavstva te savezne države da ospori teoriju evolucije.

Hamburger za ljevake

Popularni lanac brze hrane Burger King 1998. godine nasamario je ljubitelje burgera objavom da u svoju ponudu uvode hamburgere za ljevake. Najavljivali su da će hamburgeri imati identični sastav kao i standardni, no sve bi namirnice u njemu bile zarotirane za 180 stupnjeva kako bi i ljevaci na isti način mogli uživati u hrani kao svi ostali. Tisuće mušterija idućeg je dana u Burger Kingovim restoranima tražilo novi burger.

Ministar u svemiru i porez za nevjenčane do 25. godine

I RTL Danas je prošle godine pokušao nasamariti građane. Vlada svima na račune isplaćuje 500 eura, jedan hrvatski ministar će letjeti u Svemir, naplaćivanje poreza svima koji se ne vjenčaju do 25. godine samo su neke od šala koje je pokušala prodati RTL-ova reporterka Ružica Đukić. Tko je sve nasjeo na njezine podvale, pogledajte u videu.

POGLEDAJTE VIDEO: Danas je dan kada nikome ništa ne treba vjerovati, ali neki su to zaboravili. Tko je sve nasjeo na podvale naše reporterke?