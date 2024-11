"Nakon aktualnog prijepodneva premijerova taština je bila silno povrijeđena što mu dobar dio oporbenih zastupnika nije postavljao pitanja. S obzirom na to da Dragan Primorac kao predsjednički kandidat pokazuje da ima određeni kognitivni problem, imam pitanje za premijera: bi li se usudio popiti vodu iz čaše koja je forenzički čista koliko su prljave sve ove afere Dragana Primorca", rekla je Dalija Orešković na početku konferencije za medije u Saboru.

"Što se tiče kupnje stana u Splitu, tu priču je prošle godine prva pustila u javnost Maja Đerek i sve ono što je od tada govorio Dragan Primorac dodatno ga je ukopavalo i prikazivalo ga kao čovjeka koji otvoreno laže, a čini mi se, iako je prošlo više 20 godina i nastupila je zastara, da je ovo primjer sistemske korupcije", nastavila je Orešković.

Dalija Orešković naglasila je kako su se Dragan Primorac i njegova majka istovremeno natjecali za isti stan:

"Oboje su uplatili polog, a polog Dragana Primorac je uzet u ono što se prebija kao dio kupoprodajne cijene. Svega 48 sati kasnije taj stan je prodan za veću cijenu, od one po kojoj je kupljen, a to znači da su Primorčevi imali kupca u trenutku kada su pregovarali s Gradom Splitom. Svi uključeni u te transakcije dobro su znali o čemu se radi", rekla je.

"Dragan Primorac je kupovao početkom 2000. nekretnine po Gradu Zagrebu, porijeklo novca se nikada nije utvrdilo niti je to itko ikada istraživao", dodala je. Osvrnula se i na Generalski zbor o čemu je i objavila status na Facebooku:

“Kakav Generalski zbor, takav i počasni član, sve su to udruženi HDZ-ovci koji već 30 godina eksploatiraju Domovinski rat i koriste ga kao paravan za pljačku i iskorištavanje države. Upravo su to obrasci koji su našu mladost potjerali iz ove države. Nema smisla postavljati bilo kakva pitanja Draganu Primorcu kao predsjedničkom kandidatu s kognitivnom disonancom jer je izrekao da mu se svaki oblik korupcije gadi, a čini mi se da je on postao maskota, doslovno značka koju će njegovi simpatizeri ili potencijalni birači na dan izbora obući. Broj glasova će pokazati kojem broju građana korupcija ne smeta. Na ova pitanja treba odgovoriti Plenković", dodala je.

"Pravo pitanje glasi: zašto je profitera poslao u predsjedničku kampanju? Onda redom mogu i njegovi ministri i čitav HDZ odgovoriti: hoće li sada stambena politika koju osmišljava Branko Bačić koristiti isti obrazac i model? A to je da svi građani putem poreza i doprinosa financiraju izgradnju javnih stanova i državnih nekretnina, a onda će se te nekretnine po povlaštenim uvjetima, debelo ispod tržišne cijene, prodavati zaslužnim HDZ-ovcima, koji će kasnije na preprodaji zarađivati", rekla je i nastavila nabrajati:

"Onda možemo pitati ministra obrane u kojoj je fazi njegovo istraživanje kako je Nediljko Dujić stekao svoju nekretninu od MORH-a te se prebacio na iznajmljivanje pa možemo pitati ministricu kulture da bi li ona angažirala forenzičara da on utvrdi kako je došlo do toga da ministrica potpiše i popečati jedan ugovor iako naziv ministarstva kao takav u to vrijeme nije postojao. Može i ministar zdravstva objasniti je li naše zdravstvo u kolapsu zato što nema više privatnih klinika kao što je Sveta Katarina koja se izdašno financira javnim novcem... Država HDZ-a i predsjednički kandidat kao maskota, kao značka označava jednu posrnulu državu, posrnulu demokraciju u kojoj je korupcija oblik vladanja", zaključila je Orešković.

