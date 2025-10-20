Dali ste ocjenu za devet godina Andreja Plenkovića: 'Takav minus ni Sibir nije imao'

Andrej Plenković nalazi se na čelu hrvatske Vlade od listopada 2016. godine. Tijekom devet godina mandata suočio se s nizom političkih kriza, gospodarskih izazova i međunarodnih pitanja.

Pitali smo vas, kakvu ocjenu biste dali premijeru? Građani su gotovo unisono u svojim komentarima na našem Facebooku izrazili nezadovoljstvo njegovim radom, uz vrlo oštre ocjene i kritike. Izdvojili smo neka mišljenja čitatelja net.hr-a.

'Nula, i to velika'

Ivan Raos premijerov mandat ocjenjuje izrazito negativno.

"Promjena valute, standard umirovljenika i radnika, kao i svakodnevna inflacija, ali i bezbroj afera za koje znamo, ali i onih za koje ćemo tek saznati. Ne postoji ocjena veća od čiste jedinice!“.

Još je oštrija Branka Živković koja bi Plenkoviću dala: „Nulu. I to veliku.“ Slično razmišlja i Zlata Lesković, koja smatra da je „najviše ga obilježio kriminal – vodeći je u regiji i Europi“.

Na Plenkovićev način vođenja države posebno se osvrnula Diana Ivušić, koja ističe: „Totalno rigidan nastupom. Misli da je bog – stvarno to misli. Bahatost, ne može se to više gledati bez gađenja. Svako obraćanje narodu s nekom dozom prijetnje i sarkazma. Toleriranje kriminalnih radnji, lopovluka, od strane njegovih ministara i ostalih. Sve u svemu – ocjena nula, odnosno fuj.“

Da je Hrvatska u lošijem stanju nego prije devet godina smatra i Spomenka Jurković, koja kaže: „Za upropastiti narod i državu – čista desetka. A da narod živi solidno i da država prosperira na svim poljima – daleko je ispod nule.“ Sličnog je stava i Deni Šimošić Dejs: „Otkad je on preuzeo vodstvo hrvatske Vlade, Hrvatska je pala na dno, a nekada smo bili jaka i stabilna država.“

'Takav minus ni Sibir nije imao'

„Takav minus ni Sibir nije imao kakvu ocjenu zaslužuje“, slikovito je komentirao Jadranko Anke Aničić. Detaljniju ocjenu dao je Krešimir Dugonjić, koji kaže da je Plenković u devet godina učinio „jako malo, s obzirom na to da smo zemlja s 3,5 milijuna stanovnika“.

„Ono pozitivno što je učinio jest zapravo odobravanje raznih novčanih dodataka i olakšica umirovljenicima, studentima, poslodavcima i invalidima. A to – mogu i ja“, tvrdi on.

Dugonjić premijeru najviše zamjera „imenovanje ministrima običnih lopova ogrezlih u korupciju“, kao i „uništavanje javnog zdravstva 2016. godine kada je pacijente prepustio privatnom sektoru“. Kritizira i „spajanje općina te povišice od 3.500 eura istim načelnicima i gradonačelnicima“, zaključujući da se „to zove laganje, koliko god bilo indirektno“.

