Tomislav Tomašević (Možemo!) izjavio je danas da mu je žao što nisu išli u točkastu koaliciju sa SDP-om.

"Odluka Ustavnog suda je protuustavna. Podržat ćemo za premijera koga god SDP predloži za mandatara. S obzirom na to da je SDP taj koji je dobio najviše mandata, on je taj koji treba predložiti mandatara. Nama je bitno da se što prije konstituira Sabor jer on može donositi odluke. Žao nam je što nismo išli u točkastu koaliciju sa SDP-om", izjavio je Tomašević.

Za mišljenje o tome je li Možemo trebalo ići u točkastu koaliciju pitali smo naše čitatelje. Do 14.45 sati glasalo je 1326 čitatelja.

Ukupno 69 posto čitatelja smatra da je Možemo trebao ići u točkastu kaoliciju sa SDP-om, 19 posto smatra da nisu, a neodlučnih je 11 posto.

S našim čitateljima slaže se i RTL-ov izborni komentator Krešimir Macan koji je analizirao Tomaševićevu izjavu i objasnio što stoji iza nje.

