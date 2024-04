Politički komentator RTL-a Krešimir Macan komentirao je izjavu gradonačelnika grada Zagreba, Tomislava Tomaševića (Možemo!) u kojoj priznaje da mu je žao što nisu išli u točkastu koaliciju sa SDP-om.

"Odluka Ustavnog suda je protuustavna. Podržat ćemo za premijera koga god SDP predloži za mandatara. S obzirom na to da je SDP taj koji je dobio najviše mandata, on je taj koji treba predložiti mandatara. Nama je bitno da se što prije konstituira Sabor jer on može donositi odluke. Žao nam je što nismo išli u točkastu koaliciju sa SDP-om", izjavio je Tomašević.

Macan smatra da je ova izjava posljedica proučavanja izbornih rezultata i brojki.

"Pogledali su brojke i shvatili da su pogriješili, njihovi rubni mandati nisu prošli jer nisu razumjeli izborni sustav, a nisu htjeli slušati savjete. To je skupa greška jer je jedan mandat godišnje 50.000 eura", objašnjava Macan.

Smatra da je Možemo s ovom pogreškom izgubio 3 do 4 mandata.

"Možemo je s točkastom koalicijom mogao dobiti tri ili četiri mandata koja su bila rubna. Trebali su ići u točkastu koaliciju u četiri HDZ-ove utvrde IV.,V., IX., i X. izbornoj jedinici odnosno Slavoniji i Dalmaciju. Ti mandati bi onda otišli od HDZ-a i ljevica bi imala puno veće šanse za sastavljanje Vlade", dodaje Krešo Macan.

"Grbin im je sve objasnio, pokazao brojke, to je ono što smo i mi cijelo vrijeme govorili i komentirali, imali su besplatne analize, ali nisu htjeli slušati. Napravili su istu pogrešku kao i Milanović 2007. godine kada je izgubio izbore od Sanadera", pojašnjava Macan.

Macan smatra da je istu grešku napravio i Fokus.

"Da je Fokus ostao u koaliciji i prihvatio Grbinovu ponudu osvojili bi 3 mandata, a ne samo jedan. To je kao i za Možemo bila velika greška", dodaje Macan.

Također smatra da bi ljevica pobijedila da su ostali u koaliciji.

"To su greške koje ne smiješ raditi kada je bitka na blizu. Da je Možemo! išao u 'točkastu koaliciju' rezultati izbora bi bili izjednačeni. SDP bi imao 42 mandata, plus 13 mandata koliko bi dobio Možemo u toj koaliciji, pa bi ispalo 55. S obzirom na to da bi ta tri mandata bila izbijena od HDZ-a, on ne bi osvojio 58 mandata u Hrvatskoj kao sada već 55, što znači da bi bilo izjednačeno. HDZ tu ima dijasporu pa opet dolazimo do 58 mandata, ali da je i Fokus ostao u koaliciji sa svoja tri mandata, rezultat bi ponovno bio izjednačen. S Mostom i manjinama ljevica bi imala puno veće šanse za formirati Vladu", objasnio je Macan.

S takvim greškama mandati se lako gube. "Greška po greška i lako izgubiš pet mandata. Grbin im je to nudio i objašnjavao tako da nije uvijek netko drugi kriv već oni sami i jedino što mogu je priznati pogrešku", zaključuje Macan.

