Ove godine mnogi ljudi, a osobito vjernici, mogu ostati zbunjeni činjenicom preklapanja Pepelnice ili Čiste srijede kao danom početka vremena korizme u Katoličkoj Crkvi i spomendanom sv. Valentina. O stajalištu Crkve i tome koliko je važno postiti na Čistu srijedu, neovisno o tome što pada na Valentinovo, progovorio je vlč. dr. sc. Ivan Benaković, profesora na KBF-u u Đakovu, piše SiB.

"Postiti znači jedanput se u danu do sita najesti, a nemrsiti znači ne jesti meso. Nemrs vjerne katolike obvezuje ujedno i svakoga petka u godini, a ne samo na Čistu srijedu i Veliki petak. Post i nemrs zajedno obveza su jedino dva dana godišnje, a to su Čista srijeda (Pepelnica) i Veliki petak. Što se tiče spomendana sv. Valentina koji se ove godine podudara s danom Pepelnice u kojoj smo dužni postiti i nemrsiti, on ni u kojem slučaju nije valjan razlog vjernicima, ako to istinski jesu, da toga dana ne poste i ne mrse", ističe vlč. Benaković.

Svećenik ističe i činjenicu kako spomendan sv. Valentina sam po sebi nije obvezan u Katoličkoj Crkvi, nego ga se može slaviti na volju. Osobito ga se slavi u talijanskoj Umbriji budući da životopisci tvrde kako je prvi biskup talijanskog grada Terni bio u toj pokrajini.

Spomendan sv. Valentina se kao Dan zaljubljenih počeo obilježavati u 15. stoljeću, a slavlje zaljubljenih se po svijetu proširilo najviše zaslugom anglikanske i luteranske crkve na njemačkom govornom području.

"Lijepa je tradicija da toga dana zaljubljeni ili oni koji su već u braku svoje mile i drage izvedu u restoran i iskažu im ljubav, no danas to ipak ne bi trebali činiti. Zašto? Ne zato što ih ne vole, nego zato što su istodobno vjernici Boga kojega ipak više vole i ljube. Tu dolazimo i do smisla posta i nemrsa kao sredstava kojima se čovjek usavršava u svojoj ljubavi prema Bogu te kojima pokazuje da i na vanjski način prikazuje vjeru koju osjeća duboko u sebi. Neće, stoga, prepričavati i na krivi način tumačiti Isusove riječi o tome što čovjeka onečišćuje ono što izlazi iz usta ili ulazi u usta, nego će, bilo jelu, bilo piću, pristupati tako da ljubi Boga iznad svega", navodi vlč. Benaković.

Kod posta i nemrsa važno je ući u duhovnost istih rituala jer u protivnom, kaže vlč. Benaković, promašujemo njihov smisao. Na koji će način vjernici ove godine izvršiti istu zapovijed Crkve, ovisit će o osobnoj mudrosti svakog pojedinca, a ponajprije o njegovom vjerničkom stavu.

"U konačnici, Čista srijeda koja se nalazi na početku korizmenog vremena te Veliki petak prikaz su važnosti razmatranja onoga što je Bog učinio za čovjeka te koliku je ljubav iskazao prema nama svojom smrću i umiranjem na križu. Iz tog nam se razloga uskraćivanje jela i pića u te dane ne čini nečim teškim. Štoviše, to je uistinu tek mali znak naše ljubavi prema Bogu koji je dragovoljno umro za naše spasenje. S druge strane, i sami zaljubljeni, zaručnici ili supružnici, ako tako budu promatrali svoju ljubavnu vezu, odnosno onako kako je Krist ljubio nas koji smo Crkva, imat će garanciju uspješnog braka i istinskog zadovoljstva", zaključuje vlč. Benaković za SiB.

