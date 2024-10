Centar Zagreba u blokadi: Zbog maratona posebna regulacija prometa. Evo kuda se može proći

Danas se održava 32. Zagrebački maraton. Na Trgu bana Josipa Jelačića, s početkom u 9:00 sati startaju maraton i polumaraton, a utrka Garmin 10K starta u 8:45 sati s istog mjesta. Prijavljeno je više od 5.500 trkača, a novina ovogodišnjeg maratona je potpuno nova staza koja je koncipirana tako da se drugi dio utrke trči središtem grada, kako bi maratonci najteži dio trčali u dobroj navijačkoj atmosferi kroz mnogobrojne navijačke punktove.

Dječje utrke na rasporedu su dan ranije, u subotu, 12. listopada, s početkom u 12:00 sati. Djeca vrtićke dobi i učenici od 1. do 6. razreda osnovne škole trčat će po glavnom zagrebačkom trgu.

Posebna regulacija prometa

Za promet će u nedjelju 13. listopada 2024., od 7:30 do 14:30 sati, biti na snazi posebna regulacija prometa. Promet će se povremeno puštati uz oprez za sigurnost trkača.

Privremeno zatvaranje prometa bit će na sljedećim lokacijama:

od 7:30 do 14:30 sati bit će zatvoren promet preko Trga bana Josipa Jelačića

od 9:00 do 10:00 sati:Trg bana Josipa Jelačića – Jurišićeva – Draškovićeva – Vlaška - Šoštarićeva – Trg Josipa Langa – Ribnjak – Medveščak – Gupčeva zvijezda – Ksaverska cesta do Gračanske ceste – Gupčeva zvijezda – Medveščak – Ribnjak – Trg Josipa Langa – Šoštarićeva raskrižje Draškovićeve i Vlaške

od 9:00 do 10:40 sati:Vlaška – Trg Eugena Kvaternika – Maksimirska cesta do k.br. 150 okret i povratak istom trasom do Ulice Josipa Sermagea

od 9:00 do 14:30 sati:Maksimirska – Jordanovac - Josipa Sermagea – Dragutina Rakovca – Martićeva – Tadije Smičiklasa – Đorđićeva – Palmotićeva – Milana Amruša – Trg Nikole Zrinskog – Nikole Tesle – Masarykova – Trg Republike Hrvatske – Prilaz Gjure Deželića – Republike Austrije – Grada Mainza – Prilaz baruna Filipovića – Janka Vukovića – Ilica – Trg bana Josipa Jelačića – Jurišićeva – Draškovićeva – Vlaška – Trg Eugena Kvaternika – Maksimirska do ulice Jordanovac

od 7:15 do 15:00 sati na snazi je izvanredna organizacija javnog prijevoza.

Više o izmjenama u javnom gradskom prijevozu možete pronaći OVDJE.

Ulice bez ograničenja

Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu u pravcu jug - sjever i obratno su:

Selska cesta,

Ulica Jordanovac (osim u početnom dijelu utrke 9 - 10.40 sati),

Ulica Gojka Šuška , Mandlova

Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu u pravcu istok - zapad i obratno su:

Slavonska avenija - Zagrebačka avenija - Ljubljanska avenija

Branimirova ulica, Ulica Dubrava

Ilica od Selske ceste u smjeru zapada

Nakon starta utrke u nedjelju, 13. listopada 2024. u 9 sati prvi dio utrke krenuti će u smjeru Mihaljevca te će nakon prolaska trkača i povratka do Vlaške ulice, oko 10.00 sati promet na tom dijelu ceste biti pušten.

Isto tako prilikom prolaska prvog dijela utrke po Maksimirskoj ulici i nakon okreta kod Benzinskih postaja Ina i ulaska trkača u Sermageovu ulicu, Promet po Maksimirskoj ulici od Ulice Jordanovac u smjeru istoka biti će slobodan za promet.

Iz zagrebačke policije mole građane za razumijevanje, da poštuju privremeno postavljenu prometnu signalizaciju te da postupaju u skladu s uputama policijskih službenika i redara.

