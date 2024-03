Prekinula nam se iznadprosječna toplina nakon jučerašnje hladne fronte i malog podsjetnika na zimske prilike. U nekim krajevima se u manje od 24h iz kratkih rukava uskočilo u deblje jakne. No, te niže temperature su ustvari tek malo ispod prosjeka za ovaj dio ožujka, ali valja računati na još dva hladna i mrazna jutra.

Sutra smo naime prolazno u grebenu anticiklone. Znači to stabilnije i vedrije prilike, a onda će nam u nastavku tjedna pritjecati sve topliji, u početku i vlažniji zrak ispred ciklonalnog poremećaja na zapadu kontinenta.

PONEDJELJAK

Ujutro većinom vedro, osobito na moru, ali hladnije. Bit će tu na kopnu pa i u zaobalju nerijetko barem slabog mraza, a po kotlinama i uz rijeke, uglavnom središnjih predjela moguće i magle pa i niskih slojevitih oblaka. Vjetar slab, samo uz obalu slaba do umjerena bura i tramontana. Najniža temperatura u unutrašnjosti od -2 do 2 Celzija, a duž Jadrana od 4 Celzija na sjevernom do 9 Celzija na južnom dijelu.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, samo lokalno uz razvoj oblaka, ali uz vrlo malu šansu za kakav izolirani pljusak. Vjetar slab, a temperatura viša od današnje, bit će oko 15 Celzija.

I na istoku pretežno sunčano, ali ovdje će nešto češći biti umjeren razvoj oblaka, a time je moguć i kakav kraći izolirani pljusak ili malo kiše, oko slavonskog gorja ili u Podunavlju. Vjetar slab, prolazno sjeverozapadni. Malo ugodnije, između 13 i 15 Celzija.

U Dalmaciji obilje sunca, vedrine, a puhat će tek slab do rijetko umjeren vjetar s mora. Temperatura malo viša u zaleđu, inače bez promjene, između 15 i 18 Celzija.

Na sjevernom Jadranu sunčano, malo samo oblaka u unutrašnjosti Istre te u gorju. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. Uglavnom malo toplije, uz more 16-17 Celzija, a u gorskim područjima oko 13 Celzija.

U NASTAVKU TJEDNA NA KOPNU

Samo još u utorak valja računati na hladno jutro, a zatim uz južinu sve toplije, ali sredinom tjedna i promjenjivo. Već potkraj utorka kiše u gorju, a gotovo posvuda u drugom dijelu srijede, moguće i u obliku grmljavinskih pljuskova, osobito na zapadu. Od četvrtka sunčanije, a od petka i iznimno toplo za doba godine.

U NASTAVKU TJEDNA NA MORU

Na Jadranu i uz njega od utorka jako i olujno jugo, naoblačenje, povremena kiša, lokalno i obilna praćena grmljavinom. Smirivanje i razvedravanje u četvrtak, a zatim znatno sunčaniji drugi dio tjedna. Temperatura postupno raste, za vikend će danju nerijetko biti iznad 20 Celzija.