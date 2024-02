Britanac Paul Bradbury već više od 20 godina živi u Hrvatskoj, a na svom YouTube kanalu dijeli razne priče o životu, znamenitostima, atrakcijama, poznatim Hrvatima, hrani i piću i raznim drugim temama vezanima uz Lijepu našu.

Britanac uz YouTube o Hrvatskoj progovara i kroz članke koje objavljuje na portalu Total Croatia News, a strani posjetitelji uživaju u čitanju i gledanju njegovih iskustava.

Paul je odlučio posjetiti zagrebački kvart koji slovi za najopasniji, radi se o Dubravi. Njegova je objava na društvenim mrežama izazvala brojne pozitivne reakcije i oduševljenje Hrvata.

"Koliko je Hrvatska sigurna? Subotnja večer u najopasnijem kvartu. Šokantno. Zašto ti nisi ovdje?", napisao je Paul na svojem Facebook profilu, pozirajući ispred jednog kafića u Dubravi.

Dubrava dugi niz godina slovi kao najopasniji kvart u Zagrebu, a Britanac je svojom posjetom i objavom htio dokazati koliko je Hrvatska zapravo sigurna.

U komentarima ispod objave javili su se brojni oduševljeni pratitelji.

"Najopasnije mjesto u Hrvatskoj je svugdje gdje ima propuha i hladnog kamena”, "Nikada neću zaboraviti prestravljeni pogled mojeg rođaka iz Kanade kada sam joj rekao da ću ići sam doma usred noći na Ugljanu", samo su neki od šaljivih komentara.

Ipak bilo je onih koji su podijelili svoja loša iskustva, ali uglavnom van Hrvatske.

"U Londonu su me orobili za 15 minuta nakon izlaska iz autobusa. Ima toliko kriminala da policija stiže obraditi samo teške slučajeve. Nitko ne lovi džeparoše pa je to u biti unosan business. Prestrašno…", "Nažalost, Hrvatska se jako promijenila", "To je četiri ulice od mjesta gdje živim. To nije opasno susjedstvo. Možda je to bilo prije 20 godina, ali u dva tjedna u Manchesteru susreo sam se s više nasilnih zločina nego u svojih 13 godina života ovdje", požalili su se pratitelji.

