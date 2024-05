Predsjednik Mosta i nositelj liste za EU izbore Božo Petrov u subotu je pozvao građane da daju potpis na njihovu inicijativu da EU vrate kršćanskim korijenima, da kršćanska baština uđe u temeljne osnivačke ugovore EU, te da 9. lipnja izađu na EU izbore i daju glas Mostu i partnerima.

"Mi trebamo u EU imati zajednički vrijednosni okvir, ne trebamo se sramiti svojih korijena, svoje kršćanske baštine, želimo da ona uđe u temeljne osnivačke ugovore EU kako bi se upravo na tim izvorima stvarale zajedničke politike i da bi naši ljudi mogli živjeti bolje", istaknuo je Petrov na konferenciji za novinare na zagrebačkoj Trešnjevačkoj tržnici na kojoj je postavljen štand na kojem se skupljaju potpisi.

Inicijativa se potpisuje online i na štandovima diljem Hrvatske do konstituiranja EU parlamenta. U zadnjih par dana online je prikupljeno oko 10.000 potpisa.

Petrov kaže da bi volio da skupe između 50.000 i 100.000 potpisa, a već razgovaraju i s drugim predstavnicima drugih država članica EU da pokrenu europsku građansku inicijativu u kojoj će skupiti milijun potpisa i to staviti na stol Europske komisije koja će onda biti dužna dati odgovor.

Kaže i da ljudi nisu dovoljno informirani o kampanji za europske izbore i da je vrlo vjerojatno nekome u interesu čim manji odaziv na njih, pa je pozvao građane da izađu na izbore i daju im glas jer će oni biti njihov glas u EU parlamentu, ne samo po pitanju unosa kršćanske baštine u temeljne ugovore i kvalitetne poljoprivredne politike nego i migracijske i demografske, ali i niza drugih politika.

Foto: Zeljko Hladika/Pixsell

Nužan je zajednički vrijednosni okvir

Ako nemamo zajednički vrijednosni okvir, a on bi trebao biti na temeljima one Europe koju su zamišljali njezini utemeljitelji, a to jest kršćanska baština, Petrov pita na temelju kojih vrijednosti će se integrirati svi ljudi koji dolaze živjeti u EU. Kaže da će "taj zajednički vrijednosni okvir zaustaviti rodnu ideologiju i takva mahnitanja u kojima danas možete biti muško, sutra žensko, prekosutra se opet vratiti na staro, ovisno o tome kako se osjećate".

"Toliko je sve postalo nakaradno i to će zaustaviti upravo ova inicijativa jer svaki sljedeći zakonodavni akt koji se bude trebao donositi u EU, on treba biti usklađen s njezinim temeljnim ugovorima", rekao je Petrov.

Kaže i da su cijene proizvoda jako rasle "i zbog suludih zelenih politika koje provodi EU", oni planiraju smanjiti za 20 posto proizvodnju poljoprivrednih proizvoda.

"Ako se na kraju ove stvari provedu, ako ljudi ne daju potpise za kršćansku baštinu, imat ćemo daljnje raseljavanje ruralnih prostora, imat ćemo više cijene i više smeća na našim policama. A ako uključimo kršćansku baštinu u temeljne ugovore, onda ćemo čovjeka staviti u centar tih politika i dati mu posebnu odgovornost da se odnosi prema okolišu, prema klimi i na takav način graditi politiku", poručio je Petrov.

Kaže da se ne može oteti dojmu da je sve što danas radi EU, napravljeno da bi određeni tajkuni i klike mogli zarađivati više na nesreći drugih ljudi te da oni to rade uz pomoć zelenih aktivista koji, kao što su rekli da nam ne treba više toliko hrane i da je jako dobra ona loša uvozna, tako nam sada počinju nametati narativ da je dobro jesti kukce.

Petrov je na pitanje treba li Milorad Pupovac biti na čelu saborskog Odbora za manjine, poručio neka to razriješi HDZ sa partnerima te kako vjeruje da će u konačnici, nakon europskih izbora, Pupovac to biti, a da će za to DP dignuti u konačnici ruku.

