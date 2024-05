Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević položio je vijence na Trgu svibanjskih žrtava povodom 29. obljetnice raketiranja Zagreba, u kojem je poginulo sedmero građana metropole, a ranjeno je više od 200 osoba. Nazvavši ovo tužnom obljetnicom, podsjetio je da se u Zagrebu te 1995. dogodio strašan ratni zločin.

"Zahvaljujem Udruzi hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Grada Zagreba što s nama svake godine ovdje dođu da obilježimo strašan događaj i da se podsjetimo strašnog ratnog zločina za grad te se sjetimo naših sugrađana koji su poginuli i ozlijeđeni. Trg svibanjskih žrtava je tu jer je baš u Draškovićevoj i Vlaškoj palo najviše zvončića na današnji dan prije 29 godina. Na nama je i na drugim generacijama Zagrepčana da se sjećamo tog strašnog ratnog zločina kako se on ne bi više pogodio", poručio je Tomašević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Komentirajući pregovore za sastavljanje Vlade i parlamentarne većine, novinari su Tomaševića podsjetili na izjave IDS-a koji ističu da se više ne vide u antikorupcijskoj koaliciji i da im se sve više ta priča čini nestabilna.

'Vjerujem da je Penava neprihvatljiv i SDP-u'

"To je više za SDP pitanje jer je Peđa Grbin komentirao da ako postoje neki zakoni koji su antikorupcijski, da se ne vidi nikakav problem zašto IDS ne bi za njih glasao kao što je radio do jučer dok je bio u oporbi. Vjerujem da tu i dalje postoji volja za to, ali to je prije svega na SDP-u da komentira jer je on taj koji je dobio najviše mandata i vodi razgovore s kojima pokušava složiti tu antikorupcijsku većinu", poručio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dodao je kako je Možemo! od početka rekao da će podržati plan SDP-a, te da bi eventualni predsjednik Sabora trebao biti netko iz SDP-a.

"Odnosno koalicije Rijeke pravde jer su oni dobili najviše mandata. Nakon što se konstituira Sabor, podržavamo da se mogu izglasati zakoni koji su antikorupcijski i da se krene na nove izbore uz jednaka pravila igre kako bi ti izbori bili pošteniji nego što će biti do sad", poručio je Tomašević.

S obzirom na to da je izjavio kako ne želi da Ivan Penava iz Domovinskog pokreta u tom slučaju bude predsjednik Sabora, neki su se zapitali je li time Tomašević zabio zadnji čavao u lijes oporbi da formira većinu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tko je uopće predložio to da Penava bude predsjednik Sabora? To je predložio Most koji ima sedam zastupnika. Dakle, predložili su da Domovinski pokret koji ima 13 zastupnika predloži predsjednika Sabora pored SDP-a koji s partnerima ima 42 mandata. U kojem svemiru je to pošteno? U kojem svemiru predlaže stranka sa sedam mandata da druga stranka s13 mandata da predsjednika Sabora, pored stranke koja ima 42 mandata ili stranke poput Možemo! koja ima 10 mandata", poručio je.

U isto vrijeme dok je Tomašević davao izjavu za medije, pred novinare je stao Mostov Božo Petrov koji je prokomentirao ovu izjavu zagrebačkog gradonačelnika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ili slabo kopča ili mu niste dobro prenijeli", odgovorio je Petrov. "Ako je nekome u cilju smijeniti HDZ, onda se neće boriti za fotelje kao HDZ, nego za dobro naroda pa pitam Tomaševića, je li mu stalo do fotelje ili do naroda?", upitao je mostovac.

'Neka se Most zapita'

Zagrebački gradonačelnik uvjeren je da ni SDP-u Ivan Penava ne bi bio prihvatljiv kao predsjednik Sabora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad je SDP rekao da je to njima prihvatljivo? Uvjeren sam da to SDP-u nije prihvatljivo prije svega, a prijedlog Mosta je usmjeren na DP koji sad traži alibi da sad ipak ode s HDZ-om i time prekrši obećanje dano biračima. A Most se treba zapitati kako će se tu ponašati Vesna Vučemilović koja je na njihovoj listi izabrana u Sabor, a koja je rekla da neće sudjelovati u antikorupcijskoj većini i koja će očito glasati za HDZ-ovu većinu. Trebaju se zapitati koja je njihova odgovornost u tome", smatra Tomašević.

Na prozivke da ovime pomaže HDZ-u da opet dođe na vlas, Tomašević prebacuje lopticu na Most.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako Vesna Vučemilović, koja je izabrana u Sabor na Mostovoj listi, na kraju podrži HDZ-ovu većinu, onda je Most treći put doveo HDZ na vlast. A što se tiče Mostovog prijedloga za Penavu, uvjeren sam da to SDP ne bi podržao", zaključio je.

Nije želio spekulirati o tome koliko je izgledno da se okupi antikorupcijska većina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne vodim razgovore s drugim strankama, to morate pitati njih. Od početka smo rekli bez uvjeta da podržavamo plan o konstituiranju Sabora, da predsjednik Sabora dođe iz SDP-a i da se predlože zakoni kao što je opoziv Ivana Turudića, ukidanje Lex AP-a, sve što bi izjednačilo pravila igre kratkoročno", tvrdi Tomašević.