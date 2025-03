Kovačević: 'Trump sebe vidi kao mesiju, sljedbenici su mu narod, a sve ostale treba eliminirati'

Američki predsjednik Donald Trump održao je svoj prvi govor u Kongresu nakon povratka na vlast, u kojem je predstavio aktivnosti svoje administracije u prvih 40 dana mandata. Tijekom govora, koji je trajao oko sto minuta, Trump je tvrdio da je prvi mjesec njegovog mandata najuspješniji u povijesti Sjedinjenih Država, nazivajući ga "Zlatnom zorom Amerike". Osim toga, komentirao je brojna pitanja, uključujući priznavanje samo dva spola, ograničenje prava transrodnih sportaša, te planove za uvođenje carina s Meksikom i Kanadom, koji bi trebali potaknuti rast autoindustrije u SAD-u.

Trump je također obećao smanjenje poreza i pozvao demokrate da podrže njegove prijedloge. Kroz govor se dotaknuo i međunarodnih odnosa, spomenuvši Grenland, Panamski kanal i Ukrajinu, gdje je najavio mogućnost potpisivanja sporazuma. Ova najnovija izjava Trumpa otvorila je mnoga pitanja o smjeru u kojem bi američka politika mogla krenuti, kao i o tome kako njegove politike i retorika utječu na domaću i međunarodnu scenu pa smo mi o tome razgovarali s Božom Kovačevićem, vanjskopolitičkim analitičarem.

Trump je u svom govoru naveo da je njegov mandat najuspješniji u povijesti. Što mislite o njegovim tvrdnjama da SAD kreće u 'Zlatno doba'?

To je uobičajeno hvalisanje za predsjednika Trumpa. Neuobičajeno je da se on na samom početku mandata hvali kao da je već prošao cijeli mandat i da je navodno najuspješniji od svih dosadašnjih predsjednika. Kad to čovjek sluša, pita se govori li to stvarno normalan čovjek, jer toliko pretjerivanja teško da može proći čak i u satiričkom tekstu ili u nastupu komičara. No, čini se da predsjednik Trump sebe ozbiljno shvaća, a to je, uostalom, i eksplicitno rekao kad je spomenuo da ga je Bog spasio od smrti prilikom atentata u izbornoj kampanji.

Dakle, pretjerivanje koje bismo mogli nazvati komedijom, nažalost, postalo je dio uobičajene političke svakodnevice Sjedinjenih Država i cijelog svijeta. On sebe vidi kao spasitelja, i on time podržava uvjerenje dijela svojih birača koji njega smatraju mesijom, ali sinoć se ponašao kao da je i sam povjerovao u svoju misiju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U svom govoru Trump je, očekivano, za sve kritizirao i krivio Joea Bidena.

To je jednostavno Trumpova uobičajena retorika. U svom prvom mandatu za sve loše optuživao je Obamu, a sada optužuje Bidena. To je retorika populističkog vođe, čiji je cilj povećati identifikaciju sljedbenika s njim. U takvom pristupu potpuno je nevažno govori li vođa istinu ili neistinu – bitno je samo stvoriti jasnog neprijatelja i ojačati svoju poziciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trump je poslao poruku stanovnicima Grenlanda da sami odluče žele li biti dio SAD-a. Kasnije je ipak rekao da će SAD dobiti Grenland 'na ovaj ili onaj način'...

To je otvorena prijetnja i, u svjetlu njegovih odnosa prema Rusiji, taj odnos prema Grenlandu možemo shvatiti samo kao implicitno davanje podrške teritorijalnim aspiracijama Ruske Federacije prema Ukrajini. Mi ćemo Grenland, a vi uzmite dijelove u Ukrajini. On je eksplicitno rekao na ovaj ili onaj način - mi ćemo to postići. U tim riječima je sadržana prilično neskrivena prijetnja.

Mislite li da će Grenland postati dio SAD-a i što je s Panamskim kanalom?

Teško mi je odgovoriti na to pitanje, ali s obzirom na to da Trump redovito inzistira na ostvarivanju svojih najluđih obećanja, vjerujem da će učiniti sve da se to realizira. Ista je stvar s Panamskim kanalom - on je u Panami. Mogu razumjeti da je zabrinut zbog mogućnosti da Kinezi, zbog utjecaja kineskog kapitala, preuzmu operativni nadzor nad kanalom. Međutim, otimanje kanala ili invazija Paname nije rješenje koje najavljuje mir i prosperitet u budućnosti.

Trump se u govoru dotaknuo i Ukrajine, citirajući Zelenskog, da je Ukrajina spremna u bilo kojem trenutku potpisati sporazum. Može li se reći da je Trump i ovdje dobio što je htio?

Apsolutno. Predsjednik Zelenski nije u poziciji da može bilo što uvjetovati, a potpuno je pogrešno instruiran od svojih europskih partnera i Ujedinjenog Kraljevstva. U predstavi koju je režirao predsjednik Trump, u kojoj je on u glavnoj ulozi, Zelenski je pokušao preuzeti inicijativu i nametnuti teme za raspravu. No, taj je pokušaj bio unaprijed osuđen na propast.

Koliko su realna Trumpova obećanja o ekonomskom oporavku SAD-a?

Što se tiče poreznih olakšica, uvjeren sam da će ih provesti. Međutim, kada je riječ o tako naglom ekonomskom 'bumu' kakav najavljuje, teško je u to povjerovati. Trump govori o povratku tvornica u Ameriku, što bi trebalo jamčiti otvaranje novih radnih mjesta, ali moramo se zapitati zašto su te tvornice uopće premještene izvan Amerike. Razlog je - jeftinija radna snaga i niži troškovi proizvodnje.

Američki birači očekuju veće plaće i niže cijene proizvoda, no to nije moguće ostvariti, osobito ako nastavi s politikom uvođenja carina. Posljedica uvođenja carina je povećanje cijena proizvoda. Nije jasno na temelju čega Trump očekuje da će zatvaranje tržišta i eliminiranje konkurencije dovesti do gospodarskog procvata, jer u pravilu takve mjere redovito dovode do rasta cijena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neki strani mediji spomenuli su da Trumpov govor podsjeća na komunističke režime. Što mislite o toj usporedbi?

To je još jedno obilježje njegovog govora. Govorio je kao da je usred izborne kampanje, a ne kao predsjednik. On očito želi napraviti ono što autoritarni lideri u drugim zemljama rade – pokušava uništiti opoziciju, čime se ponaša suprotno vrijednostima koje su utkane u američki Ustav. Mediji su u pravu. Ako pogledate službenu stranicu Bijele kuće, vidjet ćete koliko to podsjeća na doba jednostranačkih komunističkih diktatura, gdje svi neprestano hvale velikog vođu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S Kongresa je izbačen demokrat koji je skandirao Trumpu, najavljene su i neke strože mjere. Je li to neka vrsta obračuna s neistomišljenicima?

On je prekršio Poslovnik Kongresa i ne može se reći da je njegovo izbacivanje suprotno tom poslovniku. Međutim, najavljeno je poduzimanje nekih žešćih disciplinskih mjera protiv njega, što bi opet bio presedan. Ta metoda autoritarnog vođe bila je primjetna i na nedavnoj konferenciji s britanskim premijerom, kada je Trump prekinuo britanskog premijera i rekao "dosta". Onemogućio mu je da odgovori na novinarsko pitanje o Kanadi.

Osim toga, Trumpova administracija rutinski uskraćuje pristup novinarima s čijim izvješćivanjem se ta administracija ne slaže.

Kako ocjenjujete Trumpov poziv Kongresu da usvoji zakon kojim bi se uvela obvezna smrtna kazna za ubojice policajaca? I njegovo uskraćivanje prava transrodnim osobama?

To je na liniji uvjerenja njegovih pristaša. Tradicionalni zagovornici ideologije 'oko za oko, zub za zub' su među brojnim Trumpovim pristašama i on time samo njima podilazi.

Je li sve to put prema nekom nekakvom komunističkom, diktatorskom režimu?

Smrtna kazna nije bila obilježje samo komunističkih režima. U liberalnim demokracijama se s vremenom odustajalo od smrtne kazne. Ovako žestoko inzistiranje na smrtnoj kazni je zapravo inzistiranje na izvornom Trumpovom programu. Amerika, kakva je nekada bila - bijela, anglosaksonska, protestantska Amerika koja istrebljuje i ubija sve koji se s njom ne slažu. To je Trumpova poruka.

U kojem smjeru bi američka politika mogla krenuti ako Trump nastavi s takvom retorikom i politikom?

U lošem smjeru, ako smatramo da je demokracija dobar politički sustav. Trump se predstavlja kao mesija, a njegovi sljedbenici su narod, dok su oni koji nisu sljedbenici neprijatelji naroda. Mesija ima mandat i mora eliminirati sve neprijatelje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako će izgledati svijet sa SAD-om koji je fokusiran samo na sebe? Što možemo očekivati u Europi?

Kaos. Možemo očekivati da neki od lidera manjih zemalja ili regionalnih sila koji u Trumpu vide uzor počnu slijediti njegov primjer i da se u svojoj regiji počnu ponašati onako kako se Trump ponaša na globalnoj razini. To znači povećanje neizvjesnosti, povećanje stupnja rizika i opća destabilizacija prilika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Miro Kovač: 'Kad uncle Donald kaže više ne dam novac onda se mijenja stav'