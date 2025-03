Ovo je sedam ključnih poruka iz Trumpova govora: 'Biden je kriv za skupa jaja'

Donald Trump obratio se burnom zajedničkom zasjedanju američkog Kongresa po prvi put otkako se vratio na vlast u siječnju, izjavivši: "Američki san je nezaustavljiv".

CNN je donio sedam zaključaka iz njegova govora.

'Hvala ti, Elon'

Trump se na početku svog 100-minutnog govora zahvalio svom savjetniku milijarderu Elonu Musku, koji je gledao s galerije.

Radna grupa Odjela za učinkovitost vlade (DOGE) tehnološkog mogula otpustila je desetke tisuća saveznih radnika, skresala milijarde dolara za inozemnu pomoć i smanjila programe diljem Amerike.

"Hvala ti, Elone", rekao je 78-godišnji predsjednik. "On se jako trudi. Ovo mu nije trebalo", rekao je Trump i upro prst u demokrate i naveo da su mu i oni čak zahvalni.

Trump je nastavio nabrajati neke primjere rasipne potrošnje za koju je rekao da je eliminirana Muskovom inicijativom za rezanje troškova, što je nasmijalo republikance.

"Osam milijuna dolara za promicanje LGBTQI+ u afričkoj državi Lesoto, za koju nitko nikada nije čuo", rekao je Trump. Demokratski zastupnici držali su natpise "Musk krade" i "lažno".

Doge tvrdi da je već uštedio 105 milijardi dolara, ali ta se brojka ne može neovisno potvrditi.

Demokrati se rugaju predsjedniku

Unutar prvih pet minuta obraćanja, zaštitari su iz dvorane ispratili Ala Greena iz Teksasa nakon što je odbio udovoljiti zahtjevima predsjednika Predstavničkog doma da prestane zadirkivati ​​predsjednika i sjedne na svoje mjesto.

Dok je Trump govorio, drugi su demokrati držali natpise "Ovo je laž".

Mnoge su demokratkinje nosile su ružičasta odijela u znak prosvjeda. Desetine demokrata izašlo je iz dvorane, a na leđima košulja imali su natpis "Oduprite se".

"Ne postoji apsolutno ništa što bih mogao reći što bi ih usrećilo", rekao je Trump, izgledajući kao da uživa u njihovom gnjevu.

'Važno pismo' od Zelenskog

Trump je rekao da je primio "važno pismo" od ukrajinskog čelnika ranije tog dana, koje je izgledalo kao da odgovara onome što je Volodimir Zelenski javno objavio na društvenim mrežama.

Ukrajinski predsjednik rekao je da je sada spreman raditi pod Trumpovim "snažnim vodstvom" na okončanju rata i "što prije doći za pregovarački stol kako bi se približio trajni mir".

"Cijenim što je poslao ovo pismo", rekao je Trump.

Trgovinski rat izazvat će 'mali poremećaj'

Nakon drugog dana tržišnih turbulencija, Trump je umanjio potencijalne ekonomske posljedice trgovinskog rata koji je pokrenuo ovaj tjedan, uključujući carine od 25 posto na Meksiko i Kanadu te dodatnih 10 posto na kineski uvoz.

No, za razliku od ovacija koje je dobio za druge političke ciljeve, mnogi republikanci ostali su sjediti na ovoj temi, što je znak kako su Trumpovi porezi na uvoz podijelili njegovu stranku.

"Tarife služe za to da Ameriku ponovno učine bogatom i velikom", rekao je.

"I to se događa. I to će se dogoditi prilično brzo. Bit će malih smetnji, ali to nam je u redu. Neće ih biti puno", rekao je.

Trump je dodao da će recipročne carine prilagođene američkim trgovinskim partnerima "stupiti" 2. travnja.

Biden je kriv za cijene jaja

Posljednjih tjedana glavna je vijest o rastućim cijenama jaja, a Trump - koji je glasačima obećao da će pobijediti inflaciju po povratku na dužnost - jasno je dao do znanja koga smatra odgovornim.

"Kao što znate, naslijedili smo od prošle administracije, ekonomsku katastrofu i noćnu moru inflacije", rekao je Trump. "Joe Biden je posebno dopustio da cijena jaja izmakne kontroli – a mi naporno radimo da je vratimo", dodao je.

Cijene jaja su skočile pod Bidenom jer je njegova administracija prošle godine naredila uništavanje milijuna ptica koje su nosile jaja zbog izbijanja ptičje gripe, iako su cijene nastavile rasti tijekom Trumpovog mladog predsjedničkog mandata.

Inflacija je prošlog mjeseca blago porasla na 3 posto, ali daleko niža od svoje vrhunske razine od 9,1 posto u 2022.

Dječji san se ostvaruje

U jednom od najviralnijih trenutaka večeri, Trump je priredio iznenađenje djetetu kojem je dijagnosticiran rak mozga za koje je predsjednik rekao da želi postati policajac.

Dječaka, 13-godišnjeg DJ-a Daniela, držao je njegov otac dok su republikanci i prisutni u galeriji Housea skandirali "DJ".

Trump je najavio da će DJ položiti zakletvu pred svojim novim ravnateljem Tajne službe kao pripadnik snaga.

Zaprepašteni DJ tada je primio značku Tajne službe od direktora agencije Seana Currana, jednog od agenata koji su požurili na pozornicu kako bi zaštitili Trumpa tijekom pokušaja njegova ubistva u Butleru, Pennsylvania, u srpnju.

Utočište za divlje životinje preimenovano u čast žrtve ubojstva

Tijekom govora, Trump je objavio da je preimenovao teksaško utočište za divlje životinje po djevojčici iz Houstona koju su navodno ubili imigranti bez dokumenata.

Jocelyn Nungaray (12) pronađena je mrtva u lipnju 2024. nakon što je prijavljen nestanak. Njezina majka Alexis Nungaray bila je gošća prve dame Melanije Trump tijekom govora predsjednika.