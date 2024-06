Zastupnik Možemo! Gordan Bosanac u petak je u Saboru kritizirao ministra obrane Ivana Anušića zbog izjave koju je dao u kontekstu vraćanja obveznog vojnog roka kada je kazao da će oni koji to ne žele nositi grablje i motike, poručivši da time ministar građane dijeli na prvi i drugi red.

Govoreći o vraćanju obveznog vojnog roka, Gordan Bosanac je u ime Kluba Možemo! kao pozitivnim ocijenio da se prvi puta u zadnjih 20 godina govori o ovoj inicijativi u vrijeme koje nije pred izbore.

'Želimo osuditi izjavu ministra'

"Bio sam aktivist antiratne kampanje Hrvatske prije 25 godina, nije bilo lako, ali došlo je do velike transformacije hrvatskog društva i zamrznulo se obvezno služenje vojnog roka. Jasno je da su se okolnosti tada i sada promijenile", kazao je iznoseći slobodno stajalište za saborskom govornicom.

Naglasio je kako je ruska agresija na Ukrajinu itekako poremetila sigurnosnu matricu EU-a i Europe, no ne vidi razloga da bi se služenje obveznog vojnog roka ponovno u ovom trenutku u Hrvatskoj trebalo aktivirati.

"Malo znamo kako bi izgledao taj model, no želimo osuditi izjavu ministra Anušića vezano za civilnu službu, koji je rekao da će oni koji neće ići u vojnu službu nositi grablje i motike, a za koju smatramo da je potpuno neprimjerena. Ovakva izjava stavlja građane Hrvatske u građane prvog i drugog reda", naglasio je.

Ahmetović: 'Sanaderu barem nisu hapsili ministre u tijeku mandata'

SDP-ova Mirela Ahmetović kritizirala je premijera Andreja Plenkovića zbog borbe protiv korupcije.

"U svojim premijerskim mandatima, Andrej Plenković tvrdio je kako se on i njegove vlade bore protiv korupcije i kako mu nitko neće prišiti bivše predsjednike HDZ-a, a debelo su i on i njegove vlade premašili koruptivnu narav tih istih prethodnika. Sanaderu barem nisu hapsili ministre u tijeku mandata", poručila je.

Osvrnula se na izvješće GRECO-a u kojem navode da je Hrvatska provela šest od 17 preporuka za borbu protiv korupcije, dok je 11 njih djelomično ili nikako provedeno.

"Plenković i njegove vlade, ne samo da nisu provele preporuke GRECO-a, već su te preporuke bile skrivane od javnosti jer su se ticale najviših vršitelja dužnosti u izvršnoj vlasti", navela je zastupnica.

Iako je GRECO pozitivnim ocijenilo neke promjene, ostaje gorak okus u ustima nakon što su Povjerenstvu za sukob interesa 'skresane' nadležnosti kako bi se zaštitila stranka na vlasti, dodala je.

"Puno se pričalo o tome može li bivši portugalski premijer Antonio Costa, koji je, iako protiv njega nikada nije pokrenuta istraga, dao ostavku zbog sumnji u korupciju, biti kandidat za predsjednika Europskog vijeća. Iako izvješće GRECO-a debelo narušava dostojanstvo i integritet Plenkovića kao premijera, on hita zamijeniti Costu na poziciji predsjednika EU vijeća za dvije i pol godine, a do tada će i dalje mazati oči europskim birokratima jer on za svoj integritet brine jedino po briselskim hodnicima", rekla je.

Ivica Ledenko upozorio je u ime Kluba zastupnika Mosta na probleme prometne infrastrukture u Šibensko-kninskoj županiji, a HDZ-ova Ljubica Lukačić pohvalila Vladu zbog donošenja Zakona o privremenom uzdržavanju.

"Njime su predviđene brojne pogodnosti za korisnike, dakle za djecu, poput povećanja iznosa naknade za privremeno uzdržavanje. Produžit će se, što je jako važno, rok primanja te naknade te će se postupak isplate pojednostaviti", navela je zastupnica.

