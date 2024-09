Bivši ravnatelj policije ispričao kako je bacio značku Sanaderu. Jarak: 'Daj ono s koferom reci'

"U bivšoj državi, kriminalitet je bio podjednako raspoređen, barem statistički. Nakon rata dolazi do velikih promjena. U Hrvatskoj smo imali ozbiljne kriminalne skupine sponzorirane od pojedinih političkih moćnika, a od 1990-ih do kraja 2000-ih, mnogi su obračuni završeni. Danas u Hrvatskoj, što se tiče organiziranog kriminala, imamo više problema s institucionalnom i političkom korupcijom, posebno zloupotrebom europskih fondova. U tome surađujemo s europskim tužiteljima. Nemamo zastrašujuću kriminalnu scenu kao što je to slučaj u Srbiji i Crnoj Gori, što je dobra vijest za nas", otkrio je Vladimir Faber, bivši načelnik policije i ratni zapovjednik specijalne jedinice „ALFA“ koji je u tijekom vikenda na Weekend Media Festivalu u Rovinju otkrio specifičnosti scene kriminala u Hrvatskoj i pozadinu najstražnijih slučajeva.

On je gostovao na panelu "True Crime Balkan" koji je moderirao Andrija Jarak, RTL-ov voditelj, novinar i tvorac serijala „Dosje Jarak“. Na jednom od najposjećenijih panela na ovom festivalu, javnost je doznala nikad ispričane detalje o slučajevima kriminala i ubojstava koje su se duboko urezale u kolektivnu svijest.

Faber je otkrio gdje Hrvatska "stoji" po pitanju kriminala.

Među najsigurnijim na svijetu je Hrvatska

"Prema službenim podacima Inicijative za transnacionalnu borbu protiv kriminala, Srbija je lani bila na trećem mjestu u Europi, iza Rusije i Ukrajine, dok je Crna Gora bila na petom mjestu. Hrvatska je zlatna sredina, na 18. mjestu, s približno istim rezultatima kao Sjeverna Makedonija. Slovenija je iznad nas i bolja. Imamo pad ubojstava zadnjih 20 godina, prošle godine smo imali 23 ubojstva na 4 milijuna stanovnika, što nas svrstava među desetak najsigurnijih zemalja u Europi. Srbija i Crna Gora stoje puno gore od nas, na petom su i šestom mjestu u Europi, lošije su i BiH te Albanija. Ali manje je poznato da je na prvom mjestu po ubojstvima Latvija", otkrio je Faber.

Foto: Weekend Media Festival Screenshot

Na pitanje Andrije Jarka koji je slučaj posebno obilježio njegovu karijeru, Faber je rekao da je to slučaj ubojstva Ivane Hodak za koji je rekao da je on pouka i za javnost, politiku, ali i policiju.

"Tko pamti, zna da je istu večer smijenjem ministar unutarnjih poslova, ravnatelj policije i ministar pravosuđa. Predsjednik Stjepan Mesić i premijer Ivo Sanader su na konferencijama zazivali obračun s mafijom, govorili su - Mafiju ćemo sasjeći u korijenu. Spominjala se akcija Sablja u Srbiji. Ja sam i na sastanku s Vijeću nacionalne sigurnosti rekao: 'Molim vas, spustimo loptu, istražujemo i motive iz privatnog, ljubavnog, poslovnog života... - sve je moguće, nemojte prejudicirati.' Ali je to bilo nezaustavljivo. Napisali smo i govor Tomislavu Karamarku u Saboru – rekao je tada: 'Nemojte prejudicirati'. A onda je 95 posto javnosti bilo razočarano kad smo pronašli počinitelja", rekao je Faber.

"To je bio Šlogar. A prije toga spominjale su se i srpska, ukrajinska, ruska mafija...", nadopunio je Jarak.

Četiri materijalna dokaza

Faber je nastavio: "Svi su očekivali mafiju i spektakularna uhićenja. Malo ljudi zna što sam naučio u Đorđićevoj, zatim Henzelovoj i u krim policiji od ponajboljih zagrebačkih policajaca, a pritom se sjetim svog učitelja i šefa Damira Lončarića, a on je govorio: 'Pustite personalne iskaze, tko je što vidio ili čuo. Dajte materijalne dokaze!' Mi smo u slučaju Ivane Hodak imali četiri materijalna dokaza, četiri DNK – balističko vještačenje, mehanoskopsko vještačenje, dokazano posjedovanje pištolja unazad 15 godina, dokazano kretanje tog pištolja, dokazani DNK na čahuri, dokazani DNK na projektilu – balističko vještačenje, dokazani DNK na odjeći i obući. Dokazi koji su to apsolutno neoborivi bilo gdje u svijetu. I gle čuda - svi koji su pisali šest mjeseci o mafiji, odjednom su naovdili: 'Ne, to policija podmeće.' Ljudi, nemoguće je to podmetnuti, to je ravno teoriji da je Zemlja ravna. Taj je slučaj lekcija svima – pustite da struka radi svoj posao.

Foto: Weekend Media Festival Screenshot

Uz malo nagovaranja, Andrija Jarak je prodobio Fabera i da otkrije priču koja je prethodila njegovu davanju otkaza.

"Pusti priče o Litvi i Latviji, ispričaj kad si bacio značku pred Sanadera", ponukao je Jarak. Faber se nećkao.

"Ajde, bio si u zgradi Vlade, na metal detektoru, a onda te policija legitimirala. Prišao je jedan sijedi gospodin...?", upitao je Jarak, a Faber je pristao ispričati dalje.

Čudna situacija

"Bilo mi je čudno, ja, ravnatelj policije, prolazim kroz detektor, što je u redu, procedura je temelj demokracije, to je da ne bi bilo da unosim oružje... a pored mene čovjek kojeg nitko ništa ne pita, dapače, pozdravljaju ga. Tko je taj? A on je gospodin Barišić iz carinae, doznao sam. Opa! Šef policije puna kontrola, šef Carine ništa. Zanimljivo", rekao je Faber pa nastavio da to ipak nije bio motiv za ostavku.

"Ali to nije bio pravi razlog, nego što smo započeli istražne radnje prema Hrvatskim autocestama, Ministarstvu prometa i prema koruptivnoj hobotnici, i to je bio pravi razlog", rekao je.

Ostavka se dogodila na sastanku sa Sanaderom.

"Ministar i ja smo bili pozvani, i premijer je rekao da će me unaprijediti, da postanem državni tajnik, da je ravnatelj policije premalo. 'Zašto me smjenjujete?', pitao sam. Sanader je rekao: 'Ma ne, to je unapređenje. Sazvat ćemo konferenciju, da ste unaprijeđeni, bit će i ministrica Kosor i ministar... Unaprijeđeni ste, jel' jasno? I morate izaći na zadnja vrata da vas novinari ne vide.', rekao je Sanader. Ja sam rekao premijeru: 'Ja ulazim i izlazim na prednja vrata uvijek, i dat ću intervju.' I jesam, i rekao sam da nisam unaprijeđen, nego smijenjen. U vezi toga pitajte Sanadera.", prisjetio se Faber.

Za suradnju sa srbijanskim kolegama rekao je dvije zemlje odličnos urađuju po pitanju šverca droge, iznuda, krađe automobila, ali kod kapilanih slučajeva da se nailzi pred zid, Tako je bilo i sa slučajem ubojstva Ive Pukanića.

Na panelu Andrije Jarka bila je i srbijanska novinarka Jovana S. Polić koja je ujedno i autorica i koautorica brojnih dokumentarnih filmova. Ustvrdila je da kod kriminala nema nacija i da je tu suradnja dobra između kriminalnih skupina pojedinih zemalja.

Foto: Weekend Media Festival Screenshot

"Svuda na Balkanu kriminal je povezan s politikom. Ali nekako je u Srbiji to dominantno. Razni slučajevi su to - kao slučaja Jovanjica, plantaže marihuane koju je osiguravala država, to je najveća tvornica droge u Europi. Mi nismo zemlja u kojoj je legalna proizvodnja marihuane, a to osigurava država, državna beznednost - DB. Tu je i prodaja oružja, što je državni posao. Imamo veliki klan gdje je jasna suradnja države i mafije. Tu smo vrlo karakteristični. Na kraju imamo potpredsjednika vlade , nekadašnjeg ministra policije, Aleksandra Vulina, koji je na crnoj listi SAD-a, a ne zbog politike nego zbog povezanosti s organiziranim kriminalom. Ali bio je pod Putinom jer je tamo dobrodošao", ustvrdila je Jovana S. Polić.

Govoreći o stanju u Srbiji, rekla je da vlast pokušava zatrti slobodno novinarstvo te da je 90 posto medija kontrolirano.

Režim pokušava ubiti novinarstvo

"U Srbiji je biti novinar zanimljivo, drugačije i opasno. Srbija je nepresušan izvor tema koje su zrak za novinare. Drugačije je jer ne pokušavamo samo baviti se novinarstvom kao što to rade u drugim demokratskim državama. Ne samo da pokušavamo stići do istine, nego pokušavamo sačuvati novinarstvo, baveći se njime u režimu koji pokušava ubiti novinarstvo i koji je potpisao smrtnu presudu novinarstvu. Opasno je jer represivni režim pokušava onemogućiti nas u radu, o čemu govore podaci o nevjerojatnom broju napada i prijetnji novinarima i medijskim radnicima u Srbiji. Svi smo to doživjeli. Mediji su se u Srbiji podijelili na propagandiste i novinare, a svi smo se susreli s prijetnjama", rekla je ova novinarka.

Kaže, novinari teško mogu dobiti službene informacije iz institucija, prorežimski mediji dobivaju ih direktno u uredništvo, a onda urednici dijele informacije novinarima i to s kvalifikacijama tajne.

"Kod nas su sve institucije zatvorene za novinare. Postoje novinari i propagandisti. U Srbiji se samo 10% medija bavi svojim poslom, dok su ostali pod čizmom režima. Novinar ne dobije informaciju kad nazove. Tu su sudstvo, policija i sve institucije koje su zatvorene za formalne informacije prema nama. Međutim, tu su mediji, prije svega tabloidi, koji objavljuju nevjerojatne podatke iz istraga s oznakom 'državna tajna'. Odnekud im se te informacije dostavljaju. To je 'središte vijenca'" na kojem sjedi predsjednik države. Otamo dolaze isti naslovi i tekstovi, doslovno, kao da je na jednom mjestu uredništvo, koje dobiva informacije, a ne novinari, i oni ih dalje šire. Novinari ne mogu dobiti te informacije", rekla je Jarkova sugovornica.

Ako novinari i dobiju informacije, to je ispod žita, odnosno neslužbeno.

Nova sezona 'Dosjea Jarak'

Dario Todorović, novinar i reporter RTL-a te pisac, redatelj i suator serijala "Dosje Jarak" za publiku je najavio uskoro objavu drugog istoimenog serijala. Otkrio je kako se radio serijal te najavio uskoro nove epizode.

Foto: Weekend Media Festival Screenshot

"Postavili smo visoke kriterije za pronalaženje priča; bilo bi lakše da smo u Srbiji jer je tamo više ubojstava. Mi, hvala Bogu, nismo imali atentat na premijera. Ali drago mi je da je kod nas teže pronaći priču. Najteže je dobiti sugovornike; mnogi će se povući jer se boje istupiti javno, zadireš im u najgore i najtraumatičnije iskustvo, najdublje su rane. E, to je onda problem i nikad ne guramo, nismo pit bullovi, imamo suosjećanje. Kad dobiješ sugovornike, onda je lakše i počinje pravi posao slaganja priče i intervjua. To je zahtjevna forma jer jako pazimo na sve. Iako true crime može biti slobodniji, mi smo odlučili da nećemo biti takvi. Provjerit ćemo sve sto puta, biti što objektivniji i nepristraniji. Pazimo da dajemo osobne sudove nego da prenosimo iskustva, a tu su ljudi s velikim traumama. Treba napraviti priče koje su zanimljive gledateljima", rekao je Todorović.

Najvio je i novu sezonu "Dosje Jarak" koja će se uskoro početi prikazivati.

"Do sada smo imali prilično poznate i medijski eksponirane slučajeve. Prvih pet jednostavnih epizoda, tri su relativno nepoznata, ali prva epizoda u dva nastavka svima je poznata i kad god kažemo što radimo, pitaju nas - jesmo li ludi", rekao je Todorović.

Slučaj Sisačkom monstruma - Srđana Mlađana

Jarak je nadopunio: "Riječ je o sisačkom monstrumu, Srđanu Mlađanu koji je bio troje ljudi - 16-godišnju Elizabetu, umirovljenika, i specijalca. Osuđen je 29 godina zatvora. On izlazi u svibnju 2027. Pitali smo 40 ljudi - pristalo je govoriti samo njih osam", otkrio je Jarak dajući do znanja da se malo tko usudi govoriti o ovom ubojici.

Foto: Screenshot Weekend Media Festival

"Ljudi govore - nemojte to raditi, on je lud, ubijat će opet... Kod njega ne znaš što je u toj glavi. Ono što znamo o Lepoglavi i ubojicama - oni su ubijali zbog osvete, novca, kamata, naplata, ima sto motiva, ali motiv da se ubija samo zato što voli ubijati, to je američka priča, a imamo je i mi. Ne znaš što mu je u glavi, i svi službeno i neslužbeno kažu da će ubiti opet", rekao je Todorović.