Zastupnice stranke Možemo! Sandra Benčić i Ivana Kekin, kao i zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec uoči Dana žena upozorile su na rodnu neravnopravnost i probleme s kojima se žene susreću u Hrvatskoj.

'Umjesto da štite žene, institucije čine novo nasilje'

"Dan uoči Međunarodnog dana žena želimo govoriti što kao Zagreb radimo po pitanju prava žena i rodne ravnopravnosti, a i što želimo napraviti kad budemo u prilici vladati Hrvatskom. Svjetska banka nedavno je izdala izvješće koji govori o preprekama ekonomskoj neovisnosti žena, što je jedna od dimenzija kada govorimo o rodnoj ravnopravnosti. Izvješće ukazuje da su u dva područja nedvojbene prepreke da postignemo ekonomsku jednakost. Prvo je nedovoljna osobna sigurnost što se odnosi da, iako niz država pa i Hrvatska ima niz zakona koje trebaju štititi žene od nasilja, ali kod implementacije imamo brutalan rascjep. Umjesto da se žene štiti od nasilja, hrvatske institucije često počinjavaju novi krug institucionalnog nasilja protiv žena", istaknula je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.

Naglasila je da je to globalan problem, ali i problem koji je prisutan u Hrvatskoj.

"Drugi veliki problem je neplaćeni rad. On se većim dijelom odnosi na skrb za djecu i sve ukućane koja disproporcionalno 'pada' na žene. Društva kojima je stalo do rodne ravnopravnosti moraju uložiti u javne i pristupačne usluge skrbi za djecu i druge ukućane. Jedino tako stvaramo preduvjete da žene budu ekonomski neovisne, što je preduvjet i za izlazak iz nasilja", poručila je.

Zbog toga, kaže, u Gradu Zagrebu rade u dva smjera. Podsjetila je da grad baštini i financira programe, savjetovališta i skloništa za žene žrtve nasilja, kao i nezavisne organizacije. U novoj strategiji ženama nastoje pomoći u dva aspekta kako bi postigle ekonomsku neovisnost.

Gradskom skloništu dodijelili su dva stana kako bi žene, koje izlaze iz skloništa, imale osigurane troškove stanovanja kako se ne bi morale vratiti u nasilne veze. A drugi aspekt obuhvaća stopostotno financiranje programa za osposobljavanje i stjecanje kvalifikacija za žene žrtve nasilja.

"Ideja je da s tim gradskim stanovima omogućimo ženama koje izlaze iz skloništa, često i s djecom, da jedan period prebrode tako što imaju osigurane troškove stanovanja i da se lakše osamostale. To je već implementirano, a druga stvar koju ćemo provesti je stopostotno financiranje programa osposobljavanja i stjecanja kvalifikacija. Želimo da grad, kroz programe kao što nudi primjerice Pučko otvoreno učilište, preuzme financiranje što je konkretan način podrške za žene koje, da bi mogle ostaviti iza sebe nasilnu vezu, moraju biti ekonomski neovisne", istaknula je.

Kekin: 'Pobačaj mora biti siguran, dostupan i besplatan'

Govorila je i o drugim javnim uslugama koje su ključne da se smanji neplaćeni ženski rad, poput gradskih vrtića i istaknula da veliku ulogu u odluci žene hoće li se nakon porodiljnog vratiti na posao ovisi o tome ima li mjesta u vrtiću.

"Otvorili smo četiri vrtića prošle godine, a ove godine namjeravamo otvoriti još deset. Zaposlili smo i preko 500 novih ljudi u njima i višestruko povećali materijalna prava u vrtićima", najavila je Dolenec.

Zastupnica Kekin nadovezala se da Dan žena za njihovu stranku nije samo prilika ili izlika da kažu nešto o pravima žena, nego jedno od prioritetnijih područja. Najavila je i da će se postizanjem jednakopravnosti također baviti i nakon izbora. Posebno će se posvetiti zdravstvenoj zaštiti žena u Hrvatskoj, diskriminaciji na tržištu rada i zaštiti žena od nasilja.

Kekin je posebno istaknula problem s nedostatkom ginekologa u Zagrebu.

"Primarna skrb u Hrvatskoj za reproduktivno zdravlje je ženama nedostupno. Imamo manjak ginekoloških timova, a oni koji postoje u Zagrebu su prepunjenu. Danas se djevojke i žene kada bi htjele jednom godišnje obaviti pregled, ne mogu upisati kod ginekologa jer nema slobodnih mjesta. Dakle, žene i djevojke u Hrvatskoj to mogu raditi ili u okviru privatnog sektora i plaćati što nije jeftino, ili to mogu zanemariti pa nažalost živjeti s posljedicama. Prisutno je i pitanje nedostupnosti pobačaja. Imamo nekakvu pomahnitalu epidemiju priziva savjesti što se širi i na zdravstvene radnike koji rade u ginekološkim timova pa u nekim dijelovima zemlje žene uopće ne mogu obaviti prekid trudnoće, a u nekim bolnicama gdje abortus postoji na papiru, on nije stvaran", poručila je pa dodala da to žee promijeniti jer žene moraju imati mogućnost brinuti o svom zdravlju.

"Pobačaj mora biti siguran, dostupan i besplatan i to ćemo osigurati", zaključila je Kekin.

Sandra Benčić poručila je da Možemo! shvaća ženska prava ozbiljno, za razliku od drugih političkih opcija koje ih, tvrdi, vide kao nametnutu vanjsku agendu.

"Borba protiv nasilja je ključna politička ideja. Borba protiv patrijarhata, ideje da su žene same po sebi manje vrijedne, da stupanjem u brak postaju nečije vlasništvo i da im netko ima pravo uskratiti pristup ekonomskim resursima i posjedovati njihovo tijelo - to je ono protiv čega ćemo se boriti. A dio borbe protiv ideja iz kojih nasilje izvire je najteži", smatra.

Vjeruje da im u toj borbi može pomoći obrazovanje i građanski odgoj koji žele uvesti od najranije dobi.

'Borba' sloganima

Dotaknula se pitanja femicida pa poručila da u sudskim odlukama više ne želi vidjeti obrazloženja u kojima stoji da je netko "ubio ženu jer je bio ljubomoran, rastresen, emotivan".

"Ne želimo da opravdanja za zločine nad ženama proizlaze iz ideje da je moguće da je žena sama sebi kriva što ju je netko ubio", zaključila je.

Novinare su zanimali detalji moguće točkaste koalicije s SDP-om na parlamentarnim izborima 2024., na što je Benčić poručila da pregovori još uvijek traju te da ne kasne s dogovorima.

"Još nije poznato ni u kojim izbornim jedinicama cijela koalicija oko SDP-a izlazi zajedno, a u kojima točkasto, tako da nakon što se to odredi bit će poznato i za ove četiri izborne jedinice o kojima mi pregovaramo. Kako bi se kasnilo? Mi smo s pretkampanjom već počeli, izborne liste se ne predaju sutra. U lipnju prošle godine smo rekli kako izlazimo na izbore i kako vidimo većinu te kako ćemo sklapati postizbornu koaliciju. Donijeli smo odluke deset mjeseci prije izbora, ne vidim kako kasnimo", poručila je.

Istaknula je da su svaki pregovori zahtjevni, ali ove ne bi nazvala posebno teškima. Svoj slogan nisu htjeli otkrivati, no Benčić je poručila da će ga objaviti "možda za tjedan dana".

Novinari su je onda pitali hoće li "guglati slogan" prije toga kako bi provjerili da ga već netko nije ranije iskoristio, s obzirom na kritike premijera koji tvrdi da je "kobasičasta koalicija" uzela slogan bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.

"Ne čudi me da je to rekao premijer kojem cijela politika izgleda kao da gugla i temelji ju na google rezultatima. Treba mu reći da Google tražilica nije potpuno pouzdana u smislu rezultata. Naravno da ćemo paziti da slogan bude autentičan, prepoznatljiv, naš i prepoznatljiv, ali i da izražava cilj naše kampanje", rekla je Benčić.

