Benčić: 'Ovo ima politički potpis. Bujanac - plaćao je prostitutke kokainom... Ovo je zastrašivanje'

Sandra Benčić iz Možemo! dala je izjavu za medije nakon što je RTL Danas prvi objavio neslužbenu informaciju kako DORH pokreće izvide oko kupnje zemljišta kraj vile predsjedničke kandidatkinje te stranke Ivane Kekin u Istri.

"Apsolutno znamo da je sve bilo čisto, čak i ove neslužbene najave izvida nas ne uznemiruju zato što je sve oko njezinog zemljišta apsolutno čisto kao suza. Ako se i potvrdi da se provode izvidi, sigurno će se to vidjeti i u ranoj fazi. Ako je točno da je u nedjelju glavni državni odvjetnik odlučio pokrenuti izvide na temelju statusa gospodina Bujanca, koji je svojevremeno bio osuđen jer je prostitutke plaćao kokainom, onda je glavni državni odvjetnik u vrlo kratkom roku, otkako je preuzeo tu funkciju, napravio puno više od onoga što smo najavljivali u veljači da će raditi. Ako se ovo potvrdilo, a nemamo službenu informaciju za to, on se izravno, na temelju objave notornog Bujanca, upleo u predsjedničku kampanju, što je u demokratskom društvu apsolutno nedopustivo", rekla je Benčić.

Nastavila je da su mirn jer je tu apsolutno sve bilo čisto.

Na pitanje misli li da je sve slučajnost, rekla je: "Nije sigurno, iz jednostavnog razloga što dolazi u paketu ogromnih napada na Ivanu Kekin i njezinu obitelj. Počelo je objavom videa gdje je objavljena njihova privatna adresa, nastavilo se klopkom koju je smjestio Jelavić lažno se predstavljajući kao nogometaš, a ne mafijaš, a sada je krenulo u pravcu preispitivanja načina na koji su kupili zemljište - mada je sve bilo po zakonu i to će se lako dokazati jer je cijena bila potpuno jednaka onoj za susjedno zemljište, koje nitko nije kupio."

Objasnila je i zašto nitko nije kupio.

"Zato što nitko nije imao interes kupiti ga osim onih koji s njima graniče, jer se na tom zemljištu ne može graditi budući da nema pristup cesti niti infrastrukturu. Samo oni koji su već imali susjedne čestice imali su interes kupiti to zemljište. Tako se i pokazalo – prodavale su se dvije čestice, a kupljena je samo jedna. Tamo se ne može graditi ako nemaš dodatnu česticu do ceste. Vrlo jednostavno", rekla je.

Dodala je: "Usporedivo je to s mnogim drugim natječajima u Istri i diljem Hrvatske, potpuno smo mirni. Ali reakcija u nedjelju glavnog državnog odvjetnika dokazuje sve ono što smo govorili – da će Turudić raditi kao HDZ-ov dečko."

Na pitanje hoće li se Ivana Kekin povući iz kampanje, rekla je: "Ne, nismo o tome razgovarali. Svjesni smo da je nama upućena poruka, a sada i više njih, ne bi li nas zastrašili u borbi protiv ozbiljnog i organiziranog kriminala i korupcije, koja uvijek ima isti politički potpis. Nećemo se dati zastrašiti jer smo u ovo ušli da se naša djeca s 15 ili 20 godina s time ne bi morala bakćati. Nas neće zastrašiti ni Jelavići, ni Pripuzi, ni Plenkovići, niti glavni državni odvjetnik s ovakvim postupanjem, jer se nemamo čega bojati. To je naša temeljna razlika i oni to ne mogu shvatiti."

Dodala je: "Ovo je difamacijska kampanja i kampanja zastrašivanja. Vidjeli smo prljave kampanje, ali ovo je daleko više. Ovo je uplitanje u obitelj Kekin i korištenje obitelji za obračun s kandidatima za predsjedničke izbore. Nikad nismo imali ovakvu razinu uplitanja ljudi iz podzemlja koji postavljaju klopke, a onda se takve gluposti, koje objavi nekakav Bujanac, koriste za pokretanje izvida – ako je to točno. Tome nikad nismo svjedočili."

Nastavila je da se to "danas događa, političarima, da političari moraju istrpjeti veću razinu napada".

"Ali sutra se to može dogoditi bilo kome, i zato takav model vladanja, gdje se na ovakav način postupa prema političkim protivnicima, a sutra možda i prema građanima, moramo zaustaviti. To je mrak, mračniji nego što možemo zamisliti", rekla je.

Na pitanje, hoće li ovo naštetiti kampanji Ivane Kekin odgovorila je da "oni to pokušavaju", ali da misli da se to neće dogoditi.

"Ako se zaista u nedjelju nije imalo pametnijeg posla u DORH-u nego gledati što se dogodilo davno prije nego što je Ivana Kekin ušla u politiku – 2018. godine – kako je kupila zemljište na natječaju grada, onda nam je jasno gdje smo i koji su motivi. Nije slučajno, nismo naivni, jel tako? Upravo rade grešku za greškom i sebi štete. Sad je sve kristalno jasno apsolutno svima u Hrvatskoj."