Za sudionike maškarane povorke Riječkog karnevala s Hreljina finale dana nije proteklo kako je trebalo. Naime, nešto prije 22 sata na autocesti A7 u alegorijska kola koja su se vraćala s povorke zabio se automobil pod još nerazjašnjenim okolnostima. U nesreći su četiri osobe ozlijeđene, donosi Ri portal

Nesreća se dogodila na dionici A7 između čvor Sveti Kuzam i čvora Hreljin. Na mjesto nesretnog događaja vrlo brzo stigli su djelatnici hitnih službi, a nekoliko osoba prevezeno je na hitni trakt KBC-a na Sušaku. Ozlijeđene osobe su, na svu sreću, svi su nakon obrade već pušteni na kućnu njegu.

Do nesreće je došlo kada su se alegorijska kola, koja je vuklo 'pick up' vozilo, kretala u smjeru Hreljina. U njih se zabilo osobno vozilo koje se kretalo u istom smjeru.

"Alegorijska kola svijetlila su poput Betlehema i nije mi jasno kako nas vozačica tog osobnog vozila nije vidjela", otkrila je osoba koja se vozila u pick up vozilu koje je vuklo alegorijska kola.

Foto: Tomislav Klarić/Facebook Foto: Tomislav Klarić/Facebook

"Osobno vozilo moglo se bez problema prestrojiti u lijevu prometnu traku i tako nas prestići, nije mi jasno zašto se to nije dogodilo i zašto se vozilo zabilo u nas", prepričao je sudionik nesreće.

Ujedno, prepričao je i strahotu nakon udarca:

"Mi u pick-up vozilu osjetili smo da se iza nas jako zatreslo, zanijelo nas je jako, no vještinom našeg vozača zaustavili smo se na cesti bez posljedica. No kada smo izašli iz vozila, imali smo što vidjeti - alegorijskih kola praktički više nije bilo, ostaci kola bili su razasuti po cesti, i prvo što smo napravili počeli smo dozivati i tražiti članove naše obitelji i prijatelje. Svi su se, na svu sreću, brzo javili i vidjeli smo da nema fatalno ozlijeđenih što je bilo ogromno olakšanje u trenucima kada smo doživjeli i preživjeli strašan šok.".

Promet je jedno vrijeme bio potpuno zatvoren u pravcu Krka, piše Ri portal

