Otkriven nevjerojatan planet: Na njemu vjetrovi šibaju iznenđujućom brzinom

U gornjim slojevima Zemljine atmosfere, mlazne struje, uski pojasi zraka koji se strelovito brzo kreću, stvaraju vjetrove brzine veće od 442 km/h, ali nisu najsnažniji u našem Sunčevom sustavu, i dok na Neptunu dosežu brzinu od oko 2000 km/h sve su to povjetarci u usporedbi s mlaznim strujama na planetu nazvanom WASP-127b.

Astronomi su na tom plinovitom planetu, smještenom u našoj galaksiji - Mliječnom putu - i udaljenom oko 520 svjetlosnih godina od Zemlje, otkrili vjetrove koji šibaju brzinom od oko 33.000 kilometara na sat.

S devet kilometara u sekundi mlazni vjetrovi se kreću skoro šest puta brže od brzine kojom se planet okreće, objavila je Europska svemirska agencija.

WASP-127b orbitira oko zvijezde slične našem suncu. Svjetlosna godina označava udaljenost koju svjetlost prijeđe u vakuumu u jednoj godini - 9,5 bilijuna kilometara.

Najbrži izmjereni vjetrovi

Supersonični mlazni vjetrovi koji kruže oko WASP-127b na njegovom ekvatoru su najbrži vjetrovi ikada izmjerenim na nekom planetu.

"Na tom smo egzoplanetu otkrili iznimno snažne vjetrove čija je brzina iznenađujuća", rekla je astrofizičarka Lisa Nortmann s njemačkog sveučilišta u Gottingenu i glavna autorica studije objavljenje u časopisu Astronomija i astrofizika (Astronomy & Astrophysics).

Do sada je otkriveno više od 5800 planeta izvan našeg Sunčevog sustava - egzoplaneta. WASP-127b je vrst egzoplaneta koje nazivamo "usijani Jupiter". To je plinoviti div koji orbitira vrlo blizu svoje zvijezde domaćina. Njegov promjer je oko 30 posto veći od Jupiterovog, najvećeg planeta u Sunčevom sustavu. No njegova masa iznosi tek 16 posto mase Jupitera što ga čini jednim od "najpahuljastijih" planeta, s najmanjom gustoćom od svih mjerenih planeta.

Kako je WASP-127b plinoviti planet, nema stjenovitu ili čvrstu površinu ispod atmosferskih slojeva.

"Umjesto toga, ispod promatrane atmosfere leži plin koji postaje sve gušći i pod sve većim pritiskom što dublje idemo u planet", rekao je koautor studije David Cont sa Sveučilišta Ludwig Maximilian u Muenchenu.

Za četiri dana se okrene oko svoje zvijezde

Planetu WASP-127b treba četiri dan da se okrene oko svoje zvijezde i tada prijeđe pet posto udaljenosti između Zemlje i Sunca, zbog čega ga prži zvjezdana radijacija. I kao u slučaju našeg Mjeseca, jedna strana egzoplaneta WASP-127b je stalno okrenuta prema zvijezdi.

Temperatura atmosfere iznosi oko 1100 stupnja Celzija. Polarna područja su nešto manje vruća od ostatka planeta.

Kao i Jupiter, WASP-127b se sastoji uglavnom od vodika i helija.

