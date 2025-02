Bauk primijetio zatopljenje odnosa dvaju brda, ali komentirao je i 'novog šerifa' u gradu

Reporterka RTL-a Ana Mlinarić uživo je na Pantovčaku razgovarala sa saborskim zastupnikom Arsenom Baukom koji je stigao na inauguraciju te je komentirao to što nema predsjednika Vlade i Sabora rekavši da "se više ni oni ne sjećaju zašto neće doći".

"U trenucima dok su bili u knockdownu od izbora odlučili su da neće doći", rekao je.

Komentirao je da je argument bio da je Milanović kršio Ustav i da ga ne žele gledati dok na njega priseže. "Više su kršili Ustav oni nego predsjednik, ali nećemo u svečani trenutak kvariti tom vrstom retorike", naglasio je.

Zatopljenje odnosa?

S obzirom na to da je predsjednik Sabora Gordan Jandroković ranije tijekom jutra promijenio retoriku koja možda izgleda kao poziv na novu stranicu odnosa "dvaju brda", Bauk je rekao da se to primijeti.

"Primjećujem zatopljenje, anticiklonu u retorici. Još nema konkretnih rezultata, možda se nešto događa i možda uskoro i bude rezultata. Sada se treba vratiti u ustavne okvire upravljanja državom u smislu sukreiranja vanjske politike i koordiniranja rada sigurnosnih službi te suradnje na području obrane. Zato bi bio dobar potez da se sastanu Vijeće za obranu i Vijeće za nacionalnu sigurnost te da se, sukladno Uredbi Vlade iz 2012., donese odluka o veleposlanicima. To bi bio dobar početak.", rekao je Bauk.

Na pitanje, što se mijenja u prvom mandatu, i je li to geopolitička situacija, odgovorio je: "Predsjednik države je tri godine crtao Vladi i europskim čelnicima što će se dogoditi, bio je izložen uvredama, ali to se i dogodilo. Sada se svi iščuđavaju. 'Novi šerif u gradu', kako je to opisao američki potpredsjednik Amerike, jedna je rečenica koja odzvanja Europom. Zadaća šerifa je da čuva javni red i mir, ali očito da onaj koji je postavio novog šerifa red i put do mira doživljava na drugačiji način od onog koji je bio prije njega. I to je predsjednik republike govorio, da će Europa riješiti stvar, ali da će najveću cijenu platiti upravo Europa."

Kao predsjednik saborskog Odbora za obranu i sjedite u Vijeću za obranu, na pitanje kada će biti taj sastanak rekao je da nema tu informaciju: "Kad bude, odazvat ću se. Rado bih sve vidio zdrave, samo da ih sve skupa za stol stave."

Mirovna misija u Ukrajini – ako dođe do dogovora i ako to bude sigurnosno jamstvo koje će Europa pružiti Ukrajini, na pitanje misli li da će predsjednik mijenjati svoj stav – do sada se protivio takvim misijama, rekao je: "O odlukama o slanju hrvatskih vojnika izvan granica odlučuje Hrvatski sabor, a ne EU. Kako će se Vlada postaviti u tom pitanju, sada možemo raspravljati, ali Ustav predviđa da na Europsko vijeće, kada se tiče ovih pitanja, može otići i Predsjednik Republike. Kako ćemo donositi odluke u Hrvatskoj, dobro je pitanje. Sada ne vidim da će doći do promjene stava predsjednika republike. Ali suština njihovih neslaganja o pitanju Ukrajine nije bio njihov osobni odnos – to ima retoričku ekspresiju, ali to je bila krupno drugačija politika. Ako se politika uspije usuglasiti, ako se dobije kompromis i približe stavovi, onda će se i preispitivati ta odluka. Za sada ne vidim potrebe za preispitivanjem."

