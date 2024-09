Apokaliptični prizori: Gradovi pod vodom, auti se probijaju kroz bujice. Franković: 'Ne izlazite iz kuća!'

Dalmaciju i Istru je pogodilo jako nevrijeme. Obilna kiša padala je diljem obale. U Makarskoj su poplavljene ulice kao i u Biogradu na Moru, Zadru i Dubrovniku...

"Dragi sugrađani, trenutna ekstremna količina padalina poplavila je gotovo sve ulice u gradu. Sve žurne službe su na terenu. Nažalost ovo nije sve. Prema najavama u razdoblju od 15 do 23 sata očekujemo ekstremne količine padalina koje će uzrokovati brojne probleme stoga molim sve naše sugrađane ne izlazite iz vaših obiteljskih kuća ako ne morate. Zaštitite svoju imovinu. Naše žurne službe maksimalnim naporima pomoći će pri ispumpavanju objekata ali uz ovakve ekstreme nije moguće u potpunosti riješiti problem bujičnih poplava", poručio je dubrovački gradonačelnik Mato Franković, javlja Dubrovački Dnevnik.

U Istri je ponegdje pala i količina koju valja očekivati tijekom cijelog rujna. Najviše kiše palo je na potezu od Novigrada do Umaga i Buja, ponegdje više od 100 mm, kao primjerice u Dajli gdje je u posljednja 24 sata izmjereno 103 mm. U Bujama je palo 84 mm, Novigradu 74 mm, a Umagu 65 mm.

Najmanje kiše palo je na jugu Istre, uglavnom između 20 i 30 mm, međutim i ovdje je riječ o obilnijim količinama koje su pale u kraćem vremenu, javlja Istramet.

Mjestimice će oborina biti obilna, a lokalno je vrlo vjerojatno i olujno nevrijeme, uglavnom u Dalmaciji, piše DHMZ. Slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar, ponegdje s jakim udarima, okretat će na sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, lokalno i olujno jugo te južni vjetar u postupnom slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, no na sjevernom dijelu navečer jačanje bure. Najviša temperatura zraka većinom od 22 do 27 °C.

Cijela Hrvatska je pod meteoalarmom. Izdana su žuta i narančasta upozorenja zbog pljuskova s grmljavinom, jakih udara vjetra i velike količine oborina.

"Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", stoji u upozorenju DHMZ-a.

