Hrvatska i američka vlada potpisale su ugovor o nabavi dodatnih osam helikoptera Black Hawk, a događaju su nazočili potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, načelnik GS OSRH general-pukovnik Tihomir Kundid te veleposlanica SAD-a u Republici Hrvatskoj Nathalie Reyes.

Ministar Anušić dao je i izjavu za medije u kojoj je komentirao, između ostalog, sastanak na Pantovčaku s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

"Popunit ćemo u cijelosti našu flotu helikoptera i borbenih zrakoplova. Imat ćemo u potpunosti, čini mi se, riješenu situaciju kada govorimo o opremljenosti i kvaliteti hrvatskog ratnog zrakoplovstva za sve zadaće koje su pred njima", rekao je Anušić.

Napomenuo je da helikopteri neće dolaziti svi odjednom, već kako budu spremni te da su hangari za prihvat helikoptera spremni. Zahvalio je američkim saveznicima na suradnji i najavio nastavak razvoja savezničkih odnosa. Komentirao je i dolazak francuskih aviona.

"Imamo okvirne datume, između 15. i 30. travnja će doći preletom iz Francuske, do 1. svibnja će svih šest biti isporučeni", kazao je Anušić.

Ministar je komentirao i sastanak na Pantovčaku.

"Ovo je sad zadnji put da ću to ponoviti i neću više odgovarati na ta pitanja što se tiče sastanka na Pantovčaku. Na tom sastanku je bilo šest ljudi, dva moja savjetnika koja mogu potvrditi priču. Nemam se što očitovati na izjave Orsata Miljenića. Razgovarao sam s predsjednikom države i znam što sam dogovorio, što sam komunicirao i ako to treba potvrđivati stotinu puta, onda više nema nikakvog smisla. Ono sam ja naučio i što mi je bila škola tog sastanka jest da neću više razgovarati na riječ nego ćemo imati zapisinika, jer ovako očigledno nema smisla", rekao je Anušić.

Milanović je, podsjetimo, predložio predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću da imenuju Daniela Markića za v.d. ravnatelja SOA-e, na što mu je premijer odgovorio da Markić bude trajno rješenje.

"Pregovaranje oko ravnatelja, zamjenika SOA-e, to je resor kojim se bavi potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved, i sva daljnja pitanja oko toga molim da pitate njega", rekao je Anušić.

Na pitanje, je li ga istup predsjednika, odnosno Pantovčaka, iznenadio, Anušić je rekao: "Pa iznenadio me, naravno. Iznenađuje me već nekoliko dana, ali kao što sam rekao, sve je priča koju će svatko interpretirati za sebe, ne uvažavajući ono što smo dogovrili za stolom",

Dodao je da se s Milanovićem više nije čuo.

"Ako oni misle da smo dogovorili onako kako oni tumače, ponovit ću šesnaesti put, dogovorili smo se što smo se dogovorili, to sam iskomunicirao i prenio premijeru. Nakon toga dolazi do promjene onoga što je rečeno u kabinetu predsjednika i to se počinje tumačiti kroz javni prostor na sasvim drugačiji način. Možemo se ovako dvije godine natezati", rekao je Anušić dodajući da je imenovanje ravnatelja i zamjenika SOA-e dalje u nadležnosti Medveda, a da je on išao razgovarati isključivo o načelniku glavnog stožera i njegovom imenovanju.