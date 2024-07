HDZ-ovac Andrija Hebrang poslao je priopćenje u kojemu je otkrio da zbog podrške Draganu Primorcu u utrci za Pantovčak daje nakon 34 godine neopozivu ostavku na članstvo u toj stranci, piše Slobodna Dalmacija.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nikada nisam bio član ni jedne druge stranke, a s HDZ-om sam stvarao i od srpsko-crnogorske agresije branio Hrvatsku. Jučerašnjom odlukom stranke o podršci Draganu Primorcu kao kandidatu za predsjednika RH zabili ste posljednji čavao u lijes HDZ-a, a ja ne mislim umirati s njim. Taj čovjek je najnegativnije što je hodilo našom Hrvatskom. Kao član naše stranke natjecao se je protiv mene kao jedinog službenog kandidata da bi me eliminirao. Iza te odluke stajale su mračne snage koje i danas razaraju stranku i državu. Kada je izgubio, preporučio je članstvu da glasuju za Josipovića, našeg direktnog političkog protivnika!

Sada stranka ide s takvim čovjekom dalje, svaka Vam čast i želim da Vam na isti način odgaja djecu. Sa strankom smo u ratu bili višekratno pred životnim opasnostima, ali ne i taj Primorac. Napustio je državu prije prvog srpskog agesorskog plotuna i vratio se nakona Oluje! Iako su svi liječnici imali radnu mobilizaciju, kukavički je pobjegao i ostavio svoj narod na cjedilu prekršivši i liječničku zakletvu. Tužio me je sudu jer ga javno zovem dezerterom, ali je izgubio tužbu jer sam dokazao da postoje i civilni dezerteri. Neka vas tako napusti i pri prvoj sljedećoj krizi, vi ste to tražili. Napokon o njegovu životnom poštenju. Postao je sveučilišni profesor u Osijeku, jer drugdje nije zadovoljavao uvjete, a izabran je u to časno zvanje u vrijeme svojega mandata ministra znanosti i visokog obrazovanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naravno da bi takav sukob interesa u svakoj pravnoj držav rezultirao poništenjem izbora i zakonskom kaznom. A njegova karijera u USA? Nije mogao položiti ni razlikovni ispit ni dobiti specijalizaciju pa se je vratio i ovdje uspio. Mi, koji smo prije rata publicirali u USA stručne radove kao prvi autori odrekli smo se bogate obečavajuće karijere. Objavio sam rad u prestižnom američkom časopisu 1988. godine i imao registrirani patent s lijepim prihodima, ali na poziv Domovine sve sam otkazao i ostao ju braniti. Sada moja stranka daje potporu takvom čovjeku koji je živio život izvan moralnih pa i zakonskih normi. Svemogući neće dozvoliti da takav postane uzor mladima.

Znam da politiku vode skrivene namjere. Iza ove namjere ja svakako želja da na izborima pobijedi Zoran Milanović, ideološki jednak brojnim članovima iz vrha HDZ-a, a ovo je jedini način da mu se pomogne uz prijevaru velikog dijela članstva. Jer potpora je dana najslabijem kandidatu, mladom komunisti, dezerteru, kršitelju stranačkih propisa i čovjeku koji je zlorabio ministarski položaj. Hrvatska će ipak opstati, a vama neka sude vaša djeca!

POGLEDAJTE VIDEO: Napravili smo korak u prošlost, ovo je Primorčeva povijest:

Tekst se nastavlja ispod oglasa