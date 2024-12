Plenković: 'SDP je demagoško populistička nakupina koja ruši institucije države'

U četvrtak u 11.30 sati održava se 49. sjednica Vlade. Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti na početku sjednice.

Osvrnuo se na političke teme. "Zahvaljujem ministru Šipiću, njegovom timu, svim resorima, koji su pridonijeli kako bismo danas na sjednici Vijeća naglasili da je proračun Ministarstva demografije i useljeništva itekako povećan, za 202 posto. Ciljevi naše demografske politike su podrška roditeljstvu, revitalizacija područja izraženije pogođena depopulacijom, poticanje povratka i useljavanje hrvatskih iseljenika", kaže Plenković.

"Želimo napraviti iskorak s povećanjem roditeljskih potpora. Mjera koja je najzvučnija je da se gornja granica naknade za roditeljski dopust do prve godine djetetova života za drugih šest mjeseci diže s postujućeg limita od 995 na 3.000 eura. Time se praktički obuhvaća 98 posto žena koje bi koristile ovu naknadnu. Udvostručuje se naknada od države za novorođeno dijete s 309 na 618 eura, to je stopostotno povećanje. To je stvaranje ozračja za stvaranje obitelji i poticanje da imaju više djece", dodaje premijer.

Žestoko po SDP-u

Govorio je o imenovanju ustavnih sudaca i opleo po oporbi. "Sljedba Milanovića nastavlja svoju sagu. Ovakvim ponašanjem SDP se diskvalificira kao stranka koja ima sposobnost upravljanja država na nacionalnoj razini. Postali su demagoško populistička nakupina koja na najgori mogući način ruši institucije države. To je jedina činjenična realnost. Žao nam je, a njima na sramotu", govori Plenković.

"Vjerujemo da će porezna reforma biti izglasana u petak u Saboru. Obnavljamo tromjesečni trezorski zapis, građani mogu upisati do 16. prosinca", poručuje Plenković.

