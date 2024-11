Plenković o Berošu: 'Zgrožen sam, neugodno nam je. Ovo doživljavam kao čin izdaje'

Policija je u petak ujutro uhitila ministra zdravstva Vilija Beroša i još nekoliko osoba.

Premijer Andrej Plenković smijenio je ministra i na njegovo mjesto privremeno postavio državnu tajnicu Irenu Hrstić. Plenković je također sazvao koalicijski sastanak, nakon kojeg je dao izjavu za medije.

"Jutro je u okviru akcije USKOK-a uhićen Beroš i još dvoje ljudi. Ministar je razriješen nakon što sam primio vijest. Kao predsjednik Vlade osobno sam zgrožen idejom da bilo tko u sustavu zdravstva koristi položaj za osobno bogaćenje ili pogodovanje Hrvatsko zdravstvo posebno je osjetljiv resor. Ministar je dobio povjerenje mene i građana na izborima. Sigurno ni on, ni itko drugi nije dobio mandat za zlouporabu sustava i počinjenje kaznenih djela. Za svako ovakvo postupanje pravosudnih tijela, koliko god bili neugodni za Vladu, želim reći da ih pozdravljam, da imaju našu podršku da do kraja raščiste ovakve situacije i slučajeve", uvodno je poručio premijer.

'Razriješio sam ga čim sam saznao'

"Kao što građani već znaju, kao Vlada nikada nismo, niti ćemo štiti bilo koga od kaznenogf progona ako postoji sumnja da je netko počinio kaznena djela, bez obzira na to o kome se radi. Koliko god to bilo neugodno, ako se dokaže da su optužbe točne, ja to doživljavam kao čin izdaje osobnog povjerenja. Jutro smo, nakon ovog događaja organizirali sastanak užeg vodstva stranke i parlamentarne većine. Dali smo informacije koje su dostupne svima i dobili smo podršku vodstva stranke i cijele većine da se slučaj raščisti", rekao je Plenković.

Plenković je potom odgovarao na pitanja novinara. "Izvidi su tajni, mi nismo policiji i nemamo detalja. Suzdržat ću se od komentiranja detalja", rekao je premijer.

Novinari su pitali je li sam Beroš tražio da ga se razriješi. "Ja sam ga razriješio čim sam saznao jutros, čim sam shvatio za kakva kaznena djela je uhićen. Što se tiče DORH-a, imaju punu podršku za ovakav slučaj u zdravstvu", rekao je Plenković.

Novinari su pitali je li glavni državni odvjetnik Ivan Turudić na vrijeme odradio stvari. "Mislim da se nije trebalo uopće dogoditi ovo u vezi nekoga tko je dobio povjerenje da upravlja resorom u Vladi", kazao je Plenković. "Osjećam se razočaran da netko tko ima povjerenje, da se nađe u situaciju, za koju mi nemamo pojma. Moj zadnji kontakt s Berošem je bio jučer kad mi je javio rezultate razgovora sa sindikatima", dodaje Plenković.

'Loše, sve skupa loše'

Pitali su je na čelu zločinačkog udruženja bio Hrvoje Petrač. "Baš to čitam. Loše, ne znam što je sve skupa povezano. Pretpostavljam da će vrijeme pokazati puno više detalja. Loše, sve skupa loše", odgovara premijer.

"Ministar Beroš je postao ministar na početku pandemije. Mislim da je imao ogromne napore za borbu protiv zdravstvene ugroze, da se trudio maksimalno. Dva puta je biran u Hrvatski sabor. Dobio ga je ponovno na proljeće ove godine. Radili smo najbolje što znamo. Da smo znali, sigurno ne bih imao povjerenje", kaže Plenković.

Govorio je i o slučaju koalicijskog partnera Veljka Kajtazija. "Svi manjinski zastupnici prate provođenje operativnih programa za nacionalne manjine. Nemam saznanja da je nešto nezakonito", odgovorio je Plenković.

Novinari su pitali je li krivo odabrao ministre i jesu li ga oni inzevjerili. "Njihova odgovornost, za nešto što ne znate, nemate neku čarobnu kuglu ili štapić, ne biste ni vi znali na mojem mjestu. Nitko ne dobiva povjerenje da radi suprotno zakonu. Točka. Tko ga iznevjeri - završava ovako. To je lekcija, koja je jasna, trebala je biti naučena. Nema nedodirljivih, nema zaštite, protekcije. Mislim da je to glavna politička poruka još jednom. Ovakvi događaji, koji su loši, imaju dva kraka - da se sankcioniraju počinitelji i da se pošalje preventivna poruka, da netko tko obnaša javnu dužnost, da mu ne padne na pamet činiti kazneno djelo", odgovorio je novinarima Plenković.

"Jako nam je neugodno da se ovako nešto dogodilo. Neugodno je što je do toga uopće došlo. Nije problem ovo sada nego što je došlo do ovakve situacije jer sigurno nije trajala jedan dan", zaključuje predsjednik Vlade.

Uhićenje ministra zdravstva Vilija Beroša: Tijek događaja možete pratiti OVDJE.