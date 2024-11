Nižu se reakcije na uhićenje Beroša: 'Možda je pomislio da je to kućna posjeta obiteljskog liječnika'

Gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Miro Bulj reagirao je na vijest da su službenici PNUSKOK-a došli jutros s nalozima za pretres na adresu ministra zdravstva Vilija Beroša i nekoliko visokopozicioniranih liječnika.

"Heroj Vili i ekipa iz Stožera u vrijeme suludog nametanja mjera su zaslužili zatvor zbog onog što su još tada radili. To vrijeme kad su ukinuli javnu nabavu bilo je vrijeme razularene pljačke i uskraćivanju ljudskih prava i sloboda dotad neviđenog u povijesti. Sva nabava medicinske opreme je išla pod oznakom tajnosti, a mjere koje su se uvodile nisu bile utemeljene na relevantnim znanstvenim činjenicama. To je bilo i vrijeme demoniziranja svih koji drugačije misle. Nažalost, i Beroš i Capak i Božinović kao i Plenković su bili samo izvršitelji. Nalogodavci su bili vani. Poetska je pravda da policija upada u Beroševu kuću na isti datum kad sam prije 3 godine donio odluku kako Grad Sinj neće uvesti covid potvrde. Ponosan sam što tada nisam pokleknuo. A oni će ionako kad tad odgovarati. Ovdje ili pred Svevišnjim", komentirao je Bulj.

Slučaj Beroš komentirao je i saborski zastupnik Marijan Pavliček. "Čini mi se da će ministar Beroš slijedeća 2 tjedna provesti u izolaciji! S obzirom da je A.P. dosada smijenio preko 30 ministra zbog sumnje na korupciju ili zbog same korupcije, pitanje je samo, tko je slijedeci…", kazao je Pavliček.

Marija Lugarić (SDP): 'To nije prvi ministar Plenkovićeve Vlade kojeg je probudila policija'

SDP-ova Marija Lugarić rekla je u petak u Hrvatskom saboru da Vili Beroš, za razliku od drugih, nije bio upozoren da će ga probuditi policija i USKOK budući da nije stigao dati ostavku istaknuvši da opet rekonstrukciju Plenkovićeve vlade radi DORH i USKOK.

Lugarić je zatražila stanku u ime Kluba SDP-a jer će se, kaže, sada raspravljati o amandmanima na prijedlog zakona koje je predložila Vlada a jednog ministra , ministra Vili Beroša je jutros opet probudila policija.

"To nije prvi ministar Plenkovićeve vlade kojega je probudila policija i moramo odlučiti kako ćemo kao klub raspravljati i glasovati o amandmanima Vlade čiju rekonstrukciju opet rade DORH i policija", rekla je Lugarić u Hrvatskom saboru tražeći desetminutnu stanku prije očitovanja vladinih predstavnika na podnesene amandmane na raspravljene prijedloge zakona.

Smatra da je jedina razlika ovog slučaja i onih prije ta što ovoga puta Beroš, za razliku od drugih, nije bio upozoren da će ga probuditi policija i USKOK jer nije stigao dati ostavku.

Podsjetila je i da je saborski Klub SDP-a još 2022. tražio opoziv Beroša i upozoravao na sve afere - od raznih cvjećara, aplikacija koje padaju i slučaja Čavajda. No, kaže, nisu nas slušali i sada opet rekonstrukciju Plenkovićeve vlade radi DORH i USKOK.

I SDP-ova Ivana Marković je upozorila da HDZ-ovci "gaze preko mrtvih ispod rampe, gaze preko bolesnika i one najranjivije skupine". "Ništa im nije sveto i nema te zemlje koja može zadovoljiti HDZ-ovu pohlepu", rekla je pri tome zaradivši opomenu jer je to bila replika, a ne traženje stanke.

Premijer Andrej Plenković razriješio je u petak ujutro Vilija Beroša dužnosti ministra zdravstva. Dr. Irenu Hrstić odredio je kao državnu tajnicu koja upravlja Ministarstvom zdravstva do stupanja na dužnost novog ministra.

Kekin (MOŽEMO): 'Napravio je ogromnu štetu'

"Ministar Beroš je napravio ogromnu štetu javnom zdravstvenom sustavu. Najviše mu zamjeram to što je, uz Plenkovićev blagoslov, niz vodu pustio temelj zdravstvenog sustava – primarnu zaštitu – a 'profitabilne' dijelove, primarno onkologiju, prepustio HDZ-u bliskim privatnicima", piše Ivana Kekin iz Možemo.

Ahmetović (SDP): 'AP je kum takvog sustava'

"Javni novac umjesto u javne bolnice transferira se privatnim klinikama, među njima je i ona Dragana Primorca. Godinama upozoravamo na netransparentnost, namještanje natječaja, curenje novca. Vili Beroš je grobar hrvatskog zdravstva, AP je kum takvog sustava. Obojica moraju otići", komentirala je SDP-ova saborska zastupnica Mirela Ahmetović.

MOST-ov zastupnik: 'Je li Beroš zamijenio agendu reforme za katalog afere?'

Oglasio se i MOST-ov saborski zastupnik Ante Kujunđžić.

"Jutros se čini da je i hrvatsko zdravstvo napokon postalo dijagnoza za samu sebe! Vili Beroš, arhitekt "reformi" koje smo do sada vidjeli samo na papiru (ako i tamo), jutros je bio domaćin ni manje ni više nego PNUSKOK-a. Možda je pomislio da je to kućna posjeta obiteljskog liječnika, ali ne – ovaj pregled je bio puno temeljniji. Što su tražili? Možda promašene natječaje, javnu nabavu po "posebnim tarifama", ili, tko zna, možda i famozni plan reforme zdravstva – ako su ga uopće uspjeli locirati u toj kući dok su prekopavali ladice? Ironija je, naravno, da su pacijenti i dalje u redovima, ali sada barem znamo da nisu jedini – ni ministar više ne može izbjeći gužvu u vlastitom hodniku. Beroš, koji je do jučer uvjeravao naciju kako je sve pod kontrolom, sada bi mogao lansirati novi program: "Zdravlje u kući". Jer, ako sustav već ne radi, možda PNUSKOK ima rješenje? No, nemojmo suditi unaprijed – možda je ovo tek pilot-projekt transparentnosti kakav su nam obećavali. Samo, nažalost, izgleda da nema previše zainteresiranih za ovu vrstu terapije. Jedno je sigurno: dok zdravstvo tone u afere, ministar očito i dalje vodi bitku. Nažalost, čini se da su mu protivnici ovaj put – njegovi vlastiti postupci. No, barem je jasno – Beroš je u zdravstvu uveo jedan sustav koji funkcionira bez greške: sustav skandala. Je li Beroš zamijenio agendu reforme za katalog afere? Jer u hrvatskoj stvarnosti jedna je stvar sigurna: čak i kad mislite da je politička farsa dosegnula vrhunac, uvijek se nađe nova epizoda za obaranje rekorda!", komentirao je Kujunđžić na svom Facebook profilu.

