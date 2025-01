Plenković komentirao Milanovićevu poruku uoči debate: 'To su kompleksi, zavist, nekultura...'

U utorak je održana zadnja redovna sjednica Predsjedništva HDZ-a prije drugog kruga predsjedničkih izbora na kojima će se HDZ-ov kandidat Dragan Primorac sučeliti s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice stao je pred novinare te prvo komentirao uvođenje novih sigurnosnih mjera u škole. Zamolio je roditelje i djelatnike za razumijevanje te se osvrnuo na stopu inflacije.

"Očekujemo daljnji pad inflacije, ali treba imati na umu da je realni rast plaća puno veći od stope inflacije", ustvrdio je. Pozvao je sindikate koji nisu prihvatili ponudu Vlade da je ipak prihvate.

"Ako su je drugi sindikati prihvatili, onda sigurno nije loše", napomenuo je Plenković. Na sjednici je riječi bilo i o tijeku izbora predsjedničke kampanje.

"Mobiliziramo članstvo za drugi krug, a to će raditi i naši partneri koji su svi stali uz Dragana Primorca. Želimo da taj rezultat bude pobjednički, da bude što bolji. Danas je jedino sučeljavanje u drugom krugu, prava prilika da se Dragan Primorac predstavi hrvatskoj javnosti", rekao je predsjednik HDZ-a. Plenković je dodao da se nada da će Primorac uspjeti mobilizirati birače koji u prvom krugu nisu izašli na izbore.

"Ovo je vrlo jednostavna odluka. Hoćete li Hrvatsku na istoku?", rekao je i dodao da je Milanović vrijeđao saborske zastupnike, prijetio im da će ih goniti ako glasaju za potporu Ukrajini. Ljevica se, dodao je, vozi na "benzin koji se zove mržnja prema Vladi i HDZ-u".

"Živimo tri mjeseca u uvjerenju da Vlada želimo poslati hrvatske vojnike u Ukrajinu, što je velika laž, a to niti jedan medij nije razotkrio", rekao je. Osvrnuo se i na poruku koju je uoči sučeljvanja Milanović objavio na Facebooku.

"To su kompleksi, zavist, nekultura. To je čovjek bez rezultata. Nitko se ne može sjetiti jednog njegovog postignuća, bez programa", istaknuo je. Na pitanje zašto mu je, ako su njegove kritike istinite, toliko velik postotak birača u prvom krugu dao glas, kaže da se to dogodilo zbog velikog broja kandidata na desnici.

"Analizirali smo to. Imali ste široki spektar kandidata koji su desni centar ili desno, a Milanović je imao samo jednu protukandidatkinju, gospođu koju pamtim po tome što je njen suprug bio s određenim gospodinom na kavi i što je pomoću umjetne inteligencije imitirala moj glas", ustvrdio je. Ponovio je kako se Milanović protustavno kandidirao na parlamentarnim izborima.

"Teško je poražen, lizao je rane mjesecima. To je čovjek koji se sada sakrio od medija. Valjda je poslušao svoje savjetnike jer je pred medijima agresivan i vulgaran. Oni mu valjda pišu objave pa od javnosti skrivaju pravog Milanovića", rekao je.

Primorac je, nastavio je, bio "jedini kandidat", nakon čega je upitan o izjavi Ivana Anušića da je on bio spreman ići na Milanovića ako tako stranka odluči.

"Tko god je relevantan u stranci je mogao biti kandidat da je htio. Nitko to nije htio. Anušić je bio najviše fer i rekao: 'Ako netko treba, mogu ja', ali je na kraju i on odustao", ispričao je predsjednik HDZ-a.

Dotaknuo se i troškova kampanje pa istaknuo da “HDZ troši u okvirima onoga što je zakonski predviđeno za izbore za predsjednika”.