Prilikom ulaska u naš zračni prostor dočekali ih MiG-ovi

Nakon prošlogodišnjeg posjeta potpredsjednika Vlade i ministra obrane Damira Krstičevića Nacionalnoj gardi Minnesote u svibnju 2018. godine i na poziv ministra, u Hrvatsku dolaze pripadnici 148. Fighter Wing-a Nacionalne garde Minnesote s dva američka višenamjenska borbena aviona F-16.

Prilikom ulaska u zračni prostor Republike Hrvatske američke avione F-16 dočekala su dva aviona MiG-21 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te dopratili do Zrakoplovne baze na Plesu.

Galerija

Ovo je prvi put da američki avioni F-16 dolaze u 91. zrakoplovnu bazu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u vojarnu "Pukovnik Marko Živković" na Plesu, gdje će boraviti od 5. do 8. travnja 2019. godine.

Pripadnici 148. Fighter Wing-a Nacionalne garde Minnesote dolaze u posjet 91. zrakoplovnoj bazi HRZ-a u sklopu bilateralne obrambene suradnje Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država te partnerstva Republike Hrvatske i Savezne Države Minnesote.

Zajedničke letačke aktivnosti pripadnika HRZ-a i pripadnika 148. Fighter Wing-a Nacionalne garde Minnesote planirane su tijekom ovog vikenda u zračnom prostoru Republike Hrvatske, priopćili su iz MORH-a.